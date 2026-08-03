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Colo Colo

El regalo que emocionó a Vozinha en su primer contacto con los hinchas de Colo Colo

El arquero caboverdiano fue recibido por una multitud de hinchas y uno de ellos tuvo un especial gesto.

Por Franccesca Arnechino

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El regalo que emocionó a Vozinha en su primer contacto con los hinchas de Colo Colo.
© Colo ColoEl regalo que emocionó a Vozinha en su primer contacto con los hinchas de Colo Colo.

La llegada de Vozinha a Chile estuvo marcada por el entusiasmo de los hinchas de Colo Colo, quienes esperaron durante horas al arquero en el Aeropuerto de Santiago.

El guardameta de 40 años finalmente aterrizó en el país y mientras se retiraba en dirección a su hotel, recibió un especial regalo de uno de los fanáticos que se encontraba en las afueras.

El momento fue captado por Colo Colo TV y posteriormente compartido a través de las redes sociales oficiales del club. En las imágenes se puede ver cómo Vozinha baja la ventana del vehículo y recibe el obsequio.

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Vozinha ya siente el cariño de los hinchas

Se trataba de un regalo personalizado, que tenía la bandera de Cabo Verde en uno de sus extremos y los colores de Colo Colo en el otro con el nombre del arquero y la frase: “Haciendo historia en un grande”.

El gesto emocionó al nuevo refuerzo albo, quien también valoró el cariño recibido durante su llegada a Santiago, No esperaba tanta gente después del tiempo que demoró todo para llegar aquí, pero es muy gratificante ver tanta gente, expresó Vozinha en un video publicado por el club.

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¿Qué dorsal utilizará Vozinha en Colo Colo?

El arquero superó los exámenes médicos y está listo para completar su incorporación al Cacique, con contrato hasta finales de 2026 que incluye una cláusula de renovación que podría extender su vínculo durante toda la temporada 2027.

Además, según informó DaleAlbo, Vozinha utilizará el dorsal 29 durante su etapa en el cuadro popular. Este martes tendría su primer entrenamiento junto al plantel dirigido por Fernando Ortiz, a partir de las 09:30 horas y posteriormente la presentación oficial.

En resumen…

  • Vozinha recibió una bandera personalizada como primer regalo tras llegar a Chile.
  • El arquero agradeció el cariño de los hinchas de Colo Colo que lo esperaron en el aeropuerto.
  • El nuevo refuerzo albo utilizará el dorsal 29 y firmará inicialmente hasta finales de 2026.
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