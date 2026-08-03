En Blanco y Negro están armando un show para este miércoles y así darle la bienvenida al arquero de Cabo Verde.

Una locura fue la llegada de Vozinha a Chile, quien fue recibido por un millar de hinchas de Colo Colo en el aeropuerto de Santiago, y le dieron un caluroso recibimiento.

El meta de Cabo Verde, que se hizo popular en el Mundial 2026, este lunes se hizo los chequeos médicos de rigor, para luego estampar su firma como nuevo portero del conjunto albo.

El primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo será este martes a las 09:30 horas, tras ellos, a partir de las 12:30 horas, tendrá su primera conferencia de prensa y será presentado a los medios de comunicación.

ver también Estrella total: Vozinha es fotografiado por primera vez con uniforme de Colo Colo

La presentación de Vozinha a lo grande que prepara Colo Colo

Colo Colo le está dando un trato de rockstar al arquero africano, es por ello que Blanco y Negro prepara una presentación en sociedad a lo grande, muy parecido a la que tuvo Arturo Vidal en 2024.

El reportero de radio ADN Cristian Alvarado contó que ByN tiene preparada una fiesta para presentar a Vozinha, la que se realizará este miércoles en el estadio Monumental.

“Colo Colo prepara una fiesta para Vozinha. Este miércoles a las 19:30 en el estadio Monumental será la bienvenida para el arquero de Cabo Verde. Los albos cuentan con la autorización de las autoridades para recibir 42 mil personas”, señaló el citado comunicador.

Colo Colo tira la casa por la ventana y le quiere sacar el jugo a su gran fichaje para la temporada 2026, el popular Vozinha.

En síntesis

Vozinha firmó como nuevo arquero de Colo Colo tras realizarse los exámenes médicos.

firmó como nuevo arquero de tras realizarse los exámenes médicos. Su primer entrenamiento será el martes a las 09:30 horas en el club.

a las en el club. La presentación oficial se realizará este miércoles ante 42 mil personas en el Monumental.

ver también ¿Qué número usará Vozinha en Colo Colo? El dorsal que puede llevar la nueva figura del fútbol chileno

La tabla de posiciones de la Liga de Primera