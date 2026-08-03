El argentino tuvo su debut ante Huachipato y causó buenas sensaciones en los fanáticos.

Universidad de Chile venció a Huachipato en la última jornada de la Liga de Primera. Este encuentro además, marcó el debut de Gonzalo Reyna con la camiseta azul.

El Bulla logró imponerse en condición de local ante los Acereros por 2-0, con anotaciones de Eduardo Vargas y Marcelo Morales. Con esto, se consolidan como los escoltas de Colo Colo, aunque a 12 puntos de la cima. Es complejo, pero en el fútbol todo puede pasar.

El debut de Reyna

El partido entre Universidad de Chile y Huachipato se vio influido por la expulsión de Maximiliano Rodríguez a los 23 minutos en la visita. Después de esto, fue un verdadero monólogo hasta que los Azules lograran abrir el marcador a los 54′ a través de Turboman.

Con el 2-0 y sin mucha respuesta de los Acereros, Fernando Gago metió mano en el equipo y decidió hacer algunos cambios. Fue así como le dio cancha a Gonzalo Reyna, el único refuerzo del Romántico Viajero en el 2026. El argentino tuvo su estreno en Ñuñoa.

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Reyna ingresó a los 74 minutos y con solo un par de jugadas, maravilló a los hinchas, ya que mostró algunos lujitos y estilo encarador. Por esto, rápidamente fue apodado por los hinchas como un jugador “pichulero”. Al ser consultado por esto, comentó entre risas que no sabía lo que significaba.

“Trato de jugar al fútbol, es lo que sé hacer y nada. Contento de ayudar al equipo”, comentó con humor Gonzalo Reyna tras enterarse del significado de su nuevo apodo. Este mismo ya lo tiene su compañero de equipo, Ignacio Vásquez.

Gonzalo Reyna llegó a préstamo a Universidad de Chile desde Racing, luego de sumar experiencia en Boston River de Uruguay. A los 20 años, ahora quiere encontrar su consolidación en el fútbol nacional y ganarse un puesto con Fernando Gago.