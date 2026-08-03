Los talquinos apelan a figuras conocidas en el fútbol chileno para salvar la categoría. De emergencia se acerca un viejo conocido al arco.

Se mueve el mercado del fútbol chileno en este invierno. Ahí uno que ha dado que hablar es Rangers de Talca, quien apela al milagro para no descender desde la Primera B a la Segunda División.

En los talquinos sumaron a Iván Rozas, Junior Arias, Lautaro Rigazzi e Ignacio Mesías. Pero tras la rotura de ligamento de su portero José Gamonal, en el rojinegro se movieron rápido en el mercado para un refuerzo de emergencia.

“Se trataría de Fabián Cerda, portero de 37 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol chileno, perfil que habría convencido a la dirigencia rojinegra para asumir la responsabilidad de custodiar el arco talquino”, informó Pasión por los Deportes.

Su complejo año previo a la firma en Rangers

A falta de oficialización en Talca, Fabián Cerda tiene cocinado su arribo como refuerzo de emergencia en Rangers de Talca. El meta defendió por última vez a Deportes La Serena, en 2025, y no encontró club en este primer semestre.

A sus 37 años, el formado en U Católica espanta los fantasmas del retiro y tendrá una nueva oportunidad en el fútbol chileno. Ahí cuenta con pasos por equipos como Huachipato, Palestino y Curicó Unido.

Pero sin duda la historia que más llama la atención de Cerda es su trabajo pintando casas. El meta laburó en ese rubro fuera del fútbol en tiempos en que no tuvo club, aunque posteriormente volvió a agarrar camiseta en las canchas.

En cuanto a Rangers, el equipo está a siete puntos de la salvación en Primera B, jugadas dos fechas de la segunda rueda. Los talquinos siguen sin ganar este año y sueñan con pasar a Deportes Santa Cruz, y dejar el último lugar de la tabla.