El nuevo gran ranking de Alejandro Tabilo tras su notable semana en el ATP de Washington

El número 1 del tenis chileno avanzó en el escalafón mundial gracias a su buena presentación en Estados Unidos.

La temporadas de canchas rápidas para Alejandro Tabilo empezó la semana pasada en el ATP 500 de Washington, y sus resultados fueron mejores de los esperados.

El chileno sorprendió por su buen nivel en la carpeta asfáltica estadounidense, donde llegó hasta semifinales, con una gran victoria en cuartos de final sobre Ben Shelton (8°).

Tabilo ahora sigue en la gira norteamericana con un nuevo estatus, debido a que tomó ritmo de competencia y espera llegar a tono para el gran desafío, el US Open, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

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El salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP

La buena semana de Alejandro Tabilo en el ATP 500 de Washington le dieron buenos réditos, debido a que avanzó en el ranking mundial.

El chileno nacido en Canadá ahora es el número 26 del mundo, escalando cuatro posiciones, gracias a los 1.728 puntos que acumula en el circuito ATP.

Alejandro Tabilo avanza en el ranking ATP. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)

Ahora, Alejandro Tabilo tendrá presencia en el Masters 1000 de Canadá, que este año toca jugarlo en Montreal, donde quedó libre en la primera ronda al ser cabeza de serie.

El chileno espera rival en segunda ronda, y se medirá al ganador del partido entre el polaco Hubert Hurkacz (72°) y el estadounidense Marcos Giron (81°).