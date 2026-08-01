Jano luchó, pero no pudo ante la solidez del español y se despide en la semifinal.

Alejandro Tabilo no pudo seguir avanzando en el ATP 500 de Washington y se despidió muy cerca de la gloria: cayó en la semifinal ante Rafael Jodar.

El chileno tuvo una muy buena semana en la capital de Estados Unidos. Por algo se metió en la ronda de los cuatro mejores en un torneo de tanto prestigió, pero en esta fase se topó con una de las nuevas sensaciones del circuito, quien no lo dejó seguir en D.C.

Tabilo no pudo quebrar

Rafael Jodar con solo 19 años ya es el 24° del ranking ATP. Algo dice esto. En Washington Alejandro Tabilo (30°) quería meterse a la final, a la que ya estaba clasificado el local Taylor Fritz (10°) luego de vencer a su compatriota Brandon Nakashima (33°).

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En el primer set, ambos jugadores mostraron un muy buen nivel y pocos errores. Tan parejo resultó, que llegaron hasta el tie break sin quiebres. Ahí, Tabilo fue superior y con su linda zurda logró quedarse con la primera manga por 7-6.

Jodar intentó sacudirse rápidamente de todo esto y se mantuvo sereno. Fue así como esperó pacientemente un quiebre en la segunda manga, el cual le bastó para quedarse con este set por 6-4. Habría que luchar hasta el final para pasar de ronda.

En la tercera manga y definitiva, esta no pudo comenzar peor para Alejandro Tabilo. El chileno nacido en Canadá perdió su saque en el primer game, con lo cual todo se volvió cuesta arriba. Jano no pudo recuperarse y terminó cayendo por 6-4 en el set definitivo.

Jodar se metió en la final del ATP 500 de Washington. Imagen: Getty

Más allá de la derrota ante Jodar, Tabilo igual se retira con sensaciones positivas desde la sede de gobierno de Estados Unidos. De hecho, subirá cuatro lugares en el ranking ATP, siendo el nuevo número 26 del planeta. Nada mal. El próximo desafío para el zurdo será el Masters 1000 de Montreal, el cual inicia el lunes 3 de agosto y donde espera rival en la ronda de 64.