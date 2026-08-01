El Tino-Tino derrotó a los Piratas con un impactante gol desde antes de mitad de cancha.

Palestino regresó al triunfo en la Liga de Primera y lo hicieron ante Coquimbo Unido en un duelo clave. Un golazo de antes de mitad de cancha marcó la jornada.

Un puñado de hinchas del Tino-Tino desafiaron al frío y la lluvia en La Cisterna. Había promesa de buen encuentro entre dos equipos que luchan por meterse en competiciones internaciones, por lo que lo que era fundamental quedarse con la victoria.

El golazo de Palestino

El partido se rompió y vaya de qué manera. A los 16 minutos, Marcelo Eggel vio adelantado a Diego “Mono” Sánchez. Se animó a rematar desde el círculo central, antes de mitad de cancha y terminó anotando un golazo. De los mejores del año en el fútbol chileno.

ver también ¿El mejor gol del campeonato? Palestino anota desde antes de mitad de cancha al Mono Sánchez

Claro que la alegría no le duraría mucho tiempo al Tino-Tino. Nicolás Johansen a los 20′ puso la igualdad 1-1 mediante lanzamiento penal. Era un lindo duelo en La Cisterna y solo en el tramo final se terminó definiendo al ganador del partido.

En el minuto 80, cuando parecía que todo terminaba en empate, Nelson Da Silva se impuso en el aire y con un lindo cabezazo, convirtió el 2-1 para Palestino. Euforia total entre los asistentes locales y desazón en la visita. No hubo tiempo para mucho más, salvo para una roja para Luis Riveros en los Piratas.

Con la victoria, Palestino llegó a los 27 puntos y se sumó a Universidad Católica y Universidad de Chile como escoltas de Colo Colo, equipo que tiene 42 unidades. Coquimbo Unido por su parte, se quedó en 24 puntos, ubicándose así en el 6° lugar.

En la próxima fecha el Tino-Tino tendrá que enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, mientras Coquimbo Unido disputará el clásico ante Deportes La Serena en condición de local.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: