Los Albos no entraron de buena manera ante los Ruleteros y estos se los hicieron pagar.

Colo Colo no ha entrado de buena manera ante Everton y lo pagó caro. Alan Medina abrió la cuenta luego de un error de Víctor Felipe Méndez en el Estadio Sausalito.

Los Albos son el muy sólido líder de la Liga de Primera, con 12 puntos de distancia sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, sus más inmediatos perseguidores. Por esta razón, en la Región de Valparaíso necesitan llevarse la victoria.

El gol de Everton

Desde un inicio que Everton se mostró superior a Colo Colo. Los viñamarinos salieron empujados por sus hinchas a protagonizar las acciones. Con balonazos a la espalda de la defensa alba, inquietaron bastante a los dirigidos por Fernando Ortiz.

ver también EN VIVO Colo Colo vs Everton: Transmisión MINUTO a MINUTO y ONLINE de la fecha 17 de la Liga de Primera 2026

Poco a poco, los Ruleteros se fueron adueñando de las acciones más peligrosas. Y de tanto cavar, algo iban a encontrar. Fue así como a los 24′ minutos, llegó la merecida apertura de la cuenta para el local en la ciudad jardín.

Colo Colo ha tenido muchos problemas en la salida y esto lo pagó caro. La presión de Everton complicó a Víctor Felipe Méndez, quien terminó perdiendo el balón. Este le quedó a Alan Medina, quien quedó solo ante Gabriel Maureira y definió de gran manera para el 1-0 parcial.

Tweet placeholder

En una verdadera guerra de goles, Colo Colo y Everton finalmente se fueron al descanso igualando 2-2. Maximiliano Romero y Álvaro Madrid anotaron para los Albos, pero Alan Medina de penal volvió a convertir para los Ruleteros y de esta manera, irse a los camarines con todo empatado.