Los Mineros vencieron a los Cementeros en un duelo directo por la lucha por la permanencia.

Cobresal y Unión La Calera vivieron un partido muy importante en la 17° fecha de la Liga de Primera. Los Mineros fueron los que se quedaron con una victoria de cobre en el norte.

Los dirigidos por Gustavo Huerta habían sufrido la partida de Agustín Nadruz aSarmiento de Junión de Argentina, por lo que ya no contaban con una de sus estrellas. Sin embargo, los de El Salvador se repusieron a este golpe y festejaron en casa.

El triunfo de Cobresal

Cobresal y Unión La Calera estaban en zona de descenso al comenzar el partido. Mientras el local tenía 14 puntos, los Cementeros poseían 13 unidades. Por esta razón, el encuentro entre ambos era una verdadera final.

El minuto 13 fue el de la buena suerte para los dirigidos por Gustavo Huerta, ya que fue cuando Janpol Morales abrió el marcador. A los 22′ se fue expulsado Rodrigo Pérez en la visita, lo que terminó inclinando la balanza para los Mineros.

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Julián Brea en el 48′, César Yanis en el 69′ y Franco Frías en el 90+3′ sellaron el 4-0 definitivo para Cobresal. De esta manera, los de El Salvador regresaron al triunfo cuando más lo necesitan. Algo así como encontrar agua en el desierto, en lo que es especialista Gustavo Huerta.

Con la victoria, los Mineros salieron de la zona de descenso y alcanzaron los 17 puntos, mientras que Concepción se metió en la parte roja con las mismas unidades, pero peor diferencia de gol. Unión La Calera sigue en el fondo de la tabla con 13 puntos.

En la próxima fecha, Cobresal tendrá que visitar a Universidad Católica en el Claro Arena, en otra final para los Mineros. Unión La Calera por su parte, será local ante Colo Colo en el Nicolás Chahuán Nazar. Los Cementeros están muy complicados.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: