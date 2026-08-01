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Liga de Primera

Pato Graff y el debut de Damián Pizarro en Audax: “Se entregó, que era lo que el partido requería”

El entrenador del cuadro itálico analizó de buena forma el primer partido del atacante chileno en el club.

Por Patricio Echagüe

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Damián Pizarro tuvo un debut que aprobado por su DT.
© Photosport.Damián Pizarro tuvo un debut que aprobado por su DT.

Damián Pizarro está de vuelta en el fútbol chileno. Tras dos temporadas sin muchos partidos en Italia, Francia y Argentina el atacante de 21 años regresó a nuestro país para vestir la camiseta de Audax Italiano, donde espera poder relanzar su carrera.

Su debut con la camiseta audina fue con triunfo, en un ajustado y sufrido 1-0 sobre Universidad de Concepción en el Estar Roa que sirve mucho para el cuadro itálico gane algo de aire en la parte baja de la Liga de Primera.

Pese a los pocos minutos que el formado en Colo Colo jugó en el segundo tiempo ante el Campanil, su entrenador valoró lo que mostró en Collao. Para Patricio Graff, era un duelo donde había que entregarse para mantener el resultado y en eso el todavía joven delantero no desentonó.

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Pato Graff aprueba el debut de Damián Pizarro en Audax

El DT de los Tanos aseguró a TNT Sports tras la victoria de su equipo en la fecha 17 que “Damián sabemos que justamente los espacios que había que atacar los iba a hacer. Tal vez no fuimos muy certeros en los pases, pero bueno, se entregó, que era lo que el partido requería, así que muy contento por él también”.

Damián Pizarro jugó sus primeros minutos con la camiseta de Audax Italiano. | Foto: Photosport.

Damián Pizarro jugó sus primeros minutos con la camiseta de Audax Italiano. | Foto: Photosport.

De acuerdo a datos de Sofascore, Damián Pizarro en los 23 minutos que jugó ante Universidad de Concepción tuvo seis toques de balón, en lo que completó cero de dos regates y tuvo un pase preciso de tres.

Con este triunfo Audax escaló hasta el puesto 11° con 19 puntos, sacándole cinco de ventaja a Cobresal, elenco que por ahora está perdiendo la categoría junto a Unión La Calera.         

El próximo partido de Audax Italiano

Los itálicos verán acción por la jornada 17 de la Liga de Primera 2026 ante Ñublense el lunes 10 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

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En síntesis

  • Damián Pizarro debutó en Audax Italiano jugando 23 minutos ante Universidad de Concepción.
  • Audax Italiano venció 1-0 a Universidad de Concepción y escaló al puesto 11°.
  • Patricio Graff valoró el compromiso del delantero tras la victoria del cuadro itálico.
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