El presidente de la FIFA desistió en su idea de dejar entrar a los privados al ente rector del fútbol mundial. “Se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones”, declaró el dirigente.

Gianni Infantino recibió un duro portazo a su idea de dejar entrar a los privados a la FIFA por medio del proyecto “FIFA Forward Enterprise”. El rechazo generalizado a este plan no le dejó otra que dar un paso atrás, teniendo que aceptar estaba generando más divisiones de las esperadas.

Por medio de un comunicado oficial, el dirigente suizo italiano declaró “el proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”.

“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”, agregó.

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La UEFA dispara contra Gianni Infantino y su manejo en la FIFA

Si hay una entidad que desde el principio se mostró en contra de esta idea, a tal punto de amenazar con boicotear los futuros torneos de la FIFA, fue la UEFA. Y es que el organismo presidido por Aleksander Čeferin no escatimó en artillería para irse contra Infantino.

A través de una carta difundida durante este sábado, el ente rector del fútbol europeo declaró que “todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta”.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, es de los que más en contra está del manejo de Gianni Infantino en la FIFA. | Foto: Getty Images.

“No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”, añadieron.

Para cerrar, la UEFA le quitó todo piso a Infantino, asegurando que “no debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no sólo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol”.

Hay que destacar que este proyecto casi desde un principio no contaba con el apoyo suficientes a nivel de votos. La UEFA, AFC (Asia) y Concacaf (Norteamérica y el Caribe) se mostraron en contra de la idea, sumando entre las tres 136 votos para tirar a la basura la idea de Infantino.

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En síntesis