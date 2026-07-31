El ente controlador del fútbol sudamericano dejó ver su postura mediante un comunicado oficial ante la creación del “FIFA Forward Enterprise” planteada por Gianni Infantino.

La guerra está desatada en el mundo del fútbol luego que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presentará el proyecto “FIFA Forward Enterprise”. Ahí, el dirigente suizo italiano pretende dejar entrar a privados para invertir en la federación, lo que marcaría un antes y un después en el ente rector del balompié.

Esta idea generó la reacción casi inmediata en la confederaciones a lo largo y ancho del mundo. La UEFA por el lado de Europa rechazó el proyecto y amenazó con boicotear futuras competencias del la FIFA, mientras que la Concacaf y la AFC también mostraron su negativa.

Pero faltaba una voz de la Conmebol. El fútbol sudamericano tiene mucho que decir al respecto, sobre todo porque se trata de la confederación con más antigüedad. Por suerte, a través de un comunicado oficial, la entidad presidida por el paraguayo Alejandro Domínguez rompió el silencio.

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El comunicado de la Conmebol ante el proyecto de Gianni Infantino en la FIFA

La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo.

Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

La Conmebol mostró una postura más bien neutral ante el proyecto de Gianni Infantino en la FIFA. | Foto: Getty Images.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.

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En síntesis