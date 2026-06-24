Philipp Lahm criticó el manejo del dirigente italiano e incluso apuntó a su exagerada cercanía con figuras como las de Donald Trump.

Este Mundial 2026 tiene a la figura de Gianni Infantino enfrentando varias críticas. El presidente de la FIFA decidió aplicar varios cambios en el torneo, como aumentar los países participantes y aplicar las pausas de hidratación en medio de los partidos.

Todo esto ha dividido las opciones, con un grupo no menor del medio que critica duramente todos estos cambios impuestos por el dirigente italiano.

En ese grupo está Philipp Lahm, defensor alemán que fue el capitán germano en el título obtenido en el Mundial 2014, quien en una columna de opinión en el periódico Die Zeit en su país criticó el manejo de Infantino.

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Philipp Lahm se lanza contra Infantino en pleno Mundial 2026

El ex defensor escribió que “creo que la FIFA está haciendo muchas cosas bien. El hecho de que promueva el crecimiento económico, como muchos la acusan de hacer, es simplemente necesario. Todos los clubes de pueblo conocen el principio de recaudar fondos mediante un evento deportivo. Las críticas deben dirigirse a donde están justificadas. Por ejemplo, están los precios de las entradas”.

“La FIFA los infla al no proporcionar cifras honestas sobre la demanda real. Además, me irrita la sugerencia recurrente de celebrar la Copa del Mundo cada dos años. Un torneo necesita preparación y seguimiento para tener un impacto duradero”, agregó.

Philipp Lahm criticó el manejo de Infantino en la FIFA en pleno Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

A la hora de apuntar contra el presidente de la FIFA, el germano sostuvo que “lo más preocupante son los estrechos vínculos de Gianni Infantino con figuras poderosas como Donald Trump. Existe la sospecha de que obtienen beneficios personales de sus cargos. El Mundial se está vendiendo a toda costa, lo que le resta credibilidad al fútbol. Como resultado, los aficionados están inquietos; cada vez les resulta más difícil separar a la FIFA del evento en sí”.

“Para contrarrestar esto, necesitamos una Europa fuerte y una UEFA fuerte. Es acertado que Aleksander Ceferin haya anunciado precios bajos para las entradas de la Eurocopa 2028. También quiere garantizar que el alojamiento y los viajes sigan siendo asequibles. El fútbol no debe ser un privilegio de la élite”, añadió.

Para cerrar, Lahm afirmó que “luego está lo más importante: ‘El mundo entre amigos’ (Die Welt zu Gast bei Freunden) fue el lema del Mundial de Alemania 2006. Así lo viví en Sudáfrica y Brasil, dos de mis Mundiales como jugador en activo. Así debería ser de nuevo en el futuro”.

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En síntesis