La Tricolor de Sebastián Beccacece está contra las cuerdas en la cita planetaria. Solo un triunfo los hará avanzar.

La Copa del Mundo vive una nueva apasionante jornada. Esta vez es Ecuador el país que busca los pasajes a la siguiente ronda, aunque al otro lado de la cancha tienen a Alemania.

La Tricolor no ha podido ganar ni tampoco marcar en esta cita planetaria. Vienen de un decepcionante empate sin goles ante Curazao. Solo el triunfo les permite soñar con la clasificación a los dirigidos por Sebastián Beccacece, no hay margen de error.

Alemania está muy tranquilo. Ya aseguraron el primer puesto del grupo E y en estricto rigor, no se juegan nada, pero los germanos son uno de los candidatos al título y deben defender este rótulo en cada partido. Será un gran encuentro en Nueva Jersey.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Ecuador vs Alemania: