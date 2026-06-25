La Copa del Mundo vive una nueva apasionante jornada. Esta vez es Ecuador el país que busca los pasajes a la siguiente ronda, aunque al otro lado de la cancha tienen a Alemania.
La Tricolor no ha podido ganar ni tampoco marcar en esta cita planetaria. Vienen de un decepcionante empate sin goles ante Curazao. Solo el triunfo les permite soñar con la clasificación a los dirigidos por Sebastián Beccacece, no hay margen de error.
Alemania está muy tranquilo. Ya aseguraron el primer puesto del grupo E y en estricto rigor, no se juegan nada, pero los germanos son uno de los candidatos al título y deben defender este rótulo en cada partido. Será un gran encuentro en Nueva Jersey.