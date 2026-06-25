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Ecuador vs Alemania y Curazao vs Costa de Marfil MINUTO a MINUTO: los detalles del Mundial 2026

La Tricolor de Sebastián Beccacece está contra las cuerdas en la cita planetaria. Solo un triunfo los hará avanzar.

Por César Vásquez

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Ecuador y Alemania se enfrentan en Nueva Jersey.
© GettyEcuador y Alemania se enfrentan en Nueva Jersey.

La Copa del Mundo vive una nueva apasionante jornada. Esta vez es Ecuador el país que busca los pasajes a la siguiente ronda, aunque al otro lado de la cancha tienen a Alemania.

La Tricolor no ha podido ganar ni tampoco marcar en esta cita planetaria. Vienen de un decepcionante empate sin goles ante Curazao. Solo el triunfo les permite soñar con la clasificación a los dirigidos por Sebastián Beccacece, no hay margen de error.

Alemania está muy tranquilo. Ya aseguraron el primer puesto del grupo E y en estricto rigor, no se juegan nada, pero los germanos son uno de los candidatos al título y deben defender este rótulo en cada partido. Será un gran encuentro en Nueva Jersey.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Ecuador vs Alemania:

Ya están en la cancha

Ecuador y Alemania ya pisan el terreno de juego del MetLife Stadium. Comienza la entonación de los himnos patrios de ambas naciones.

Curazao y Costa de Marfil tienen algo que decir

En Filadelfia, la ciudad de Rocky, Curazao y Costa de Marfil también jugarán en simultáneo a Ecuador y Alemania. Solo los germanos tienen sellado su paso a la siguiente ronda, mientras los otros tres países deben ganar para clasificar como segundo o incluso, uno de los mejores terceros.

¿Dónde ver a Ecuador vs Alemania?

Este partido podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports. En streaming estará disponible en DGO, Paramount+, Disney+, Prime Video, DAZN y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es el partido?

Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile. Juegan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La formación de Alemania

Julian Nagelsmann manda a sus figuras a la cancha contra Ecuador:

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La formación de Ecuador

Estos son los once elegidos por Sebastián Beccacece para el duelo con Alemania:

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Partidazo en el Mundial 2026

Hola amigos, bienvenidos a un nuevo MINUTO a MINUTO de la Copa del Mundo 2026. Esta vez tendremos el partidazo entre Ecuador vs Alemania por la tercera fecha del grupo E.

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