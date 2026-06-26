En el tiempo adicional, una infracción de Dani Olmo contra el delantero oriental que el juez estadounidense Ismail Elfath no consideró.

Más allá de que Uruguay “regaló” su clasificación a los 16° de Final del Mundial 2026, por el grueso error del arquero Fernando Muslera en la derrota por 1-0 ante España. Un resultado que pudo ser distinto de no ser por una jugada polémica.

En un duelo que sobre el tramo final se calentó, principalmente por las fuertes infracciones de La Celeste y los constantes reclamos del cuadro europeo, de hecho fue expulsado Agustín Canobbio, hubo una acción que pudo haber cambiado todo.

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Uruguay explota por escandaloso penal que no les cobraron

Fue en el minuto 89, cuando tras un enredo dentro del área, donde Darwin Núñez rescató una pelota antes de salir con el taco. En medio de eso, el balón se acercaba al delantero Federico Viñas quien recibió un claro golpe en su pierna derecha por parte de Dani Olmo.

Una infracción dentro del área que todo Uruguay reclamó como penal. Sin embargo, el árbitro del juego, el estadounidense Ismail Elfath cobró falta ofensiva a favor de España. Todos en Guadalajara esperaron algún aviso desde el VAR.

Pero la nicaraguense Tatiana Guzmán le indicó al juez central que reanudara la acción, pues pese a que existió un toque evidente e intencional contra el delantero oriental, le dio la razón y se dictaminó la falta a favor de la Furia Roja.

Más allá de esta polémica, la realidad es que Uruguay fue incapaz de mostrar su mejor nivel durante el Mundial 2026. La escuadra de Marcelo Bielsa fue incapaz de vencer a Arabia Saudita y Cabo Verde, quien acabó segundo del Grupo H.

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En síntesis