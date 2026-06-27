Conoce los últimos clasificados para la siguiente ronda del Mundial, con una definición de miedo en la última fecha del grupo.

Llegamos a los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, con una selección Argentina que será protagonista en la última fecha enfrentando a la selección de Jordania.

Los campeones del mundo ya están clasificados, luego de dos triunfos y una actuación goleadora de Lionel Messi, mientras que todos esperan a los últimos clasificados para confirmar los cruces.

Por lo mismo, a la misma hora estará jugando la selección de Argelia vs la selección de Austria, en una noche llena de emoción que podrás vivir en el minuto a minuto en Redgol.

Austria quiere acompañar a Argentina en la próxima ronda. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

ver también Dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO: Horario y qué canal transmite a Messi en el Mundial 2026

Revisa el minuto a minuto: