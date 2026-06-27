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Mundial 2026

Argentina vs Jordania y Argelia vs Austria: la definición del grupo J en el Mundial 2026

Conoce los últimos clasificados para la siguiente ronda del Mundial, con una definición de miedo en la última fecha del grupo.

Por Cristián Fajardo C.

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Argentina enfrenta su último partido ya clasificada en el Mundial 2026.
© GettyArgentina enfrenta su último partido ya clasificada en el Mundial 2026.

Llegamos a los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, con una selección Argentina que será protagonista en la última fecha enfrentando a la selección de Jordania.

Los campeones del mundo ya están clasificados, luego de dos triunfos y una actuación goleadora de Lionel Messi, mientras que todos esperan a los últimos clasificados para confirmar los cruces.

Por lo mismo, a la misma hora estará jugando la selección de Argelia vs la selección de Austria, en una noche llena de emoción que podrás vivir en el minuto a minuto en Redgol.

Austria quiere acompañar a Argentina en la próxima ronda. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Austria quiere acompañar a Argentina en la próxima ronda. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO: Horario y qué canal transmite a Messi en el Mundial 2026

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Revisa el minuto a minuto:

ARGENTINA SIN MESSI

Argentina llega a la última fecha clasificada y ya sabe que enfrentará en la siguiente ronda a la sorprendente Cabo Verde, por lo mismo hay descanso para Lionel Messi que no será titular.

La formación de Argentina:

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TABLA DE POSICIONES

Así está la tabla de posiciones, por lo que promete ser una definición de miedo por ser el acompañante de Argentina en la próxima ronda.

Bienvenidos

Sean todos bienvenidos a la transmisión de sábado por la noche del Mundial 2026, con toda la emoción de los últimos clasificados a la ronda de los 16avos del torneo.
Se enfrenta la clasificada selección de Argentina vs la selección de Jordania, mientras que en paralelo estarán enfrentándose la selección de Argelia vs la selección de Austria.

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