En la prensa charrúa dan a conocer el nombre del director técnico que está cerca de asumir tras al fracaso del argentino.

Uno de los mayores fracasos del Mundial 2026 lo protagonizó la selección uruguaya, que se fue del certamen planetario sin ganar un solo encuentro y con el camarín quebrado.

La prensa charrúa se ha hecho un festín con todos los problemas internos que se han producido en el plantel que dirige Marcelo Bielsa, entrenador que ya se despidió de sus ahora ex jugadores.

El Loco llegó a Montevideo y este martes se va a despedir en sociedad del equipo uruguayo, puesto que llamó a una conferencia de prensa, a realizarse en el mismísimo estadio Centenario.

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Marcelo Broli asoma como el reemplazante de Marcelo Bielsa en Uruguay

La salida de Marcelo Bielsa del banco uruguayo es un hecho, es más, la prensa del país oriental informa que el nuevo seleccionador será un viejo conocido del fútbol chileno.

El futuro DT de Uruguay es Marcelo Broli, quien tuvo un paso por el fútbol chileno en 2008, cuando jugó en Audax Italiano, y en Tenfield cuentan que la prioridad es cerrar su arribo lo más rápido posible.

Marcelo Broli aparece como el reemplazante de Marcelo Bielsa.

“El actual director de selecciones nacionales, Jorge Giordano, con contrato vigente hasta mayo de 2027, continúa ejerciendo el cargo y hoy su prioridad pasa por asegurar la contratación de Marcelo Broli“, señala el citado medio.

Marcelo Broli logró una hazaña en 2023, cuando sacó campeón del mundo a la selección uruguaya en la categoría Sub 20. Su último trabajo fue como estratega del combinado Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos y su regreso a Montevideo es casi un hecho.

En síntesis

Marcelo Bielsa realizará una conferencia de prensa de despedida este martes en el Centenario.

realizará una conferencia de prensa de despedida este martes en el Centenario. El entrenador Marcelo Broli es la prioridad para asumir la dirección técnica de Uruguay.

es la prioridad para asumir la dirección técnica de Uruguay. El director Jorge Giordano lidera la contratación del nuevo seleccionador para el equipo uruguayo.