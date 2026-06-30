Estrella de Cabo Verde advierte a Messi y Argentina: “No existen los imposibles”

Diney Borges admite que Lionel Messi es extraordinario, pero confía en dar una sorpresa mayúscula con Cabo Verde en el Mundial.

El Mundial ha entregado duelos electrizantes en 16avos de final. Sin embargo, este viernes hay un choque es a priori es por lejos el más desigual de esta fase clasificatoria: el de Argentina versus Cabo Verde.

Los africanos, eso sí, están lejos de achicarse. Saben que lograron empatarle a España y a Uruguay, por lo que confían en que pueden dar una sorpresa mayúscula en la Copa del Mundo.

Así lo establece Diney Borges, defensor de la Cenicienta del torneo, quien abordó lo que será el choque contra Lionel Messi, una de las estrellas de este certamen.

En Cabo Verde no le temen a Messi: “Nadie creía en nosotros”

El zaguero de Al-Bataeh de Emiratos Árabes admite en charla con Olé que enfrentar a Messi “es un orgullo y un privilegio” y que “es un jugador que no necesita presentación, uno de los mejores futbolistas de la historia”.

Cabo Verde enfrentará a Argentina con Borges en su defensa

De todas maneras, temor no es la palabra que esté en su lenguaje para este partido. “Será fantástico tener la oportunidad de enfrentarnos a él, pero cuando empiece el partido no estaremos pensando si jugamos contra Messi o contra cualquier otro jugador, estaremos centrados en hacer nuestro trabajo”.

Sí espera que el delantero del Inter Miami ande bajo. “Espero que esta vez no esté tan inspirado como de costumbre y que podamos terminar el partido con una sonrisa”, declaró.

Sobre la forma de marcarlo, indica que será “con la misma profesionalidad con la que hemos preparado todos los demás partidos y a todos los demás jugadores”, agregando que “no será solo Messi quien requiera una atención especial. Toda la selección argentina es extraordinaria”.

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Consultado si es imposible detenerlo, es tajante: “Dos cosas. En el fútbol no existen los imposibles. Nosotros nos tomamos esa máxima al pie de la letra. De lo contrario, ni siquiera estaríamos aquí. Nadie creía en nosotros y, sin embargo, estamos haciendo historia”.

También dice que “la segunda es que no podemos centrarnos únicamente en neutralizar a Messi. Si anulamos a Messi, ¿qué pasa con Julián Álvarez? ¿Y con Lautaro? ¿Y con Enzo Fernández? ¿Y con todos los demás jugadores de calidad que tiene Argentina? Sería un error”.