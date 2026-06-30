Los equipos se enfrentarán este viernes en un esperado encuentro por dieciseisavos de final.

Este viernes se disputará uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, cuando Argentina enfrente a Cabo Verde en busca de un lugar en los octavos de final. Aunque ambos lograron avanzar a la fase eliminatoria, llegan con realidades muy distintas.

La Albiceleste clasificó como líder del Grupo J tras una sólida campaña, en la que derrotó por 3-1 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, confirmando su condición de una de las grandes candidatas al título.

En cambio, Cabo Verde dio la sorpresa al avanzar como segundo del Grupo H. El conjunto africano igualó sin goles frente a España y Arabia Saudita, y luego empató 2-2 con Uruguay, resultados que le permitieron sellar la primera clasificación de su historia a una fase eliminatoria de un Mundial.

La gran diferencia entre el plantel de Argentina y Cabo Verde

Según Transfermarkt, el plantel de Cabo Verde está valorado en 54 millones de euros, una cifra muy inferior a la de Argentina. El futbolista con mayor cotización del conjunto africano es Logan Costa, defensor del Villarreal, cuyo pase está tasado en 15 millones de euros.

Detrás de él aparece el lateral derecho Wagner Pina, actualmente en el Trabzonspor de Turquía, con un valor de mercado cercano a los 11 millones de euros.

Pina es uno de los jugadores más caros del plantel de Cabo Verde/Getty Images)

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En el otro extremo se encuentran los jugadores de menor cotización del plantel: el experimentado defensor Stopira, de 38 años y actualmente en el Uniao Terreense, y el arquero Vozinha, del GD Chaves. Ambos tienen un valor de mercado estimado en 50 mil euros cada uno.

En contraste, el plantel de Argentina está valorado en 807 millones de euros, una cifra que refleja la jerarquía de la vigente campeona del mundo. El futbolista con mayor cotización es Julián Álvarez, cuyo pase está tasado en 100 millones de euros.

Julián Álvarez es el más costoso del plantel argentino/Getty Images)

En el otro extremo aparecen los jugadores con menor valor de mercado dentro de la Albiceleste. Nicolás Otamendi es el de menor cotización, con 1 millón de euros, seguido por Juan Musso, con 3 millones, Gonzalo Montiel, con 4,5 millones, y Leandro Paredes, cuyo valor de mercado alcanza los 5 millones de euros.

Argentina luchará por meterse en octavos de final/Getty Images)

Además de las diferencias deportivas e históricas, ambas selecciones presentan un marcado contraste en cuanto al valor de sus planteles.

Mientras Argentina busca defender el título conquistado en Qatar 2022 y cuenta con varias figuras de talla mundial, Cabo Verde afronta el desafío más importante de su historia con un equipo de menor cotización, aunque ya demostró que puede competir frente a potencias del fútbol internacional.