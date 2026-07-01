Partidos hoy del Mundial 2026: estos son los que transmitirá Chilevisión

Sigue la acción en el Mundial 2026. Este miércoles 1 de julio, continúa el desarrollo de los 16avos de final y hay tres partidos.

Sigue la emoción en el Mundial 2026. Este miércoles 1 de julio, continúa la acción en los 16avos de final y se conocerán a tres nuevos clasificados a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Ya son siete los que ya se inscribieron en los octavos de final: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México.

Para definir quiénes más se suman, la jornada comienza a las 12:00 horas con el encuentro entre Inglaterra y RD Congo. El ganador de esta llave después se enfrentará a los mexicanos.

Más tarde, a las 16:00 horas, será el turno del duelo entre Bélgica y Senegal. Será el único partido que transmitirá Chilevisión. ¿El rival en octavos? El ganador de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina, que cierra todo a las 20:00 horas.

El local, Estados Unidos, juega su partido de 16avos de final | Getty Images

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Los tres partidos de hoy en el Mundial 2026

12:00 horas

Inglaterra vs RD Congo. 16avos de final.

Transmite D Sports y Paramount+.

16:00 horas

Bélgica vs Senegal. 16avos de final.

Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.

20:00 horas

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina. 16avos de final.

Transmite D Sports y Paramount+.