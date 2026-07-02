En Argentina desafían al brujo ghanés que anticipa epopeya de Cabo Verde: “No me mueve un pelo”

El ya popular hechicero Nana Kwaku Bonsam dijo que el modesto cuadro africano va a eliminar a la Albiceleste del Mundial 2026.

El goleador del Mundial 2026, hasta ahora, es el argentino Lionel Messi, que lleva 6 tantos en el certamen planetario y espera seguir extendiendo su registro en el partido de este viernes ante Cabo Verde.

La selección argentina es totalmente favorita ante el modesto equipo africano, que por primera vez en su historia jugó una Copa del Mundo, y por ende, nunca ha participado de un duelo de eliminación directa.

El pequeño elenco caboverdiano tiene adeptos, uno de ellos es el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien se jacta de haber hechizado a Harry Kane en el partido contra su país y ahora adelanta que el equipo de África va a eliminar al campeón del mundo.

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Alejandro Fabbri no le teme al brujo ghanés para el partido de Argentina

En Argentina hay tranquilidad y no le tienen ni un poco de miedo al brujo ghanés, situación que quedó en claro con las palabras del experimentado periodista Alejandro Fabbri, quien le dijo a RedGol que no cree en esas situaciones.

“La verdad es que no tengo mucha idea de lo que dijo este brujo, porque no le doy importancia a ese tipo de cosas. En la historia del fútbol se han utilizado cualquier tipo de argumentos para explicar qué es lo que puede pasar”, dijo el comentarista de TyC Sports.

Luego, recordó un caso reciente: “en este mismo Mundial se habló de platillos voladores para el partido de Brasil con Escocia y, obviamente, no pasó nade de eso”.

“Que hagan lo que les parezca, cada uno con sus creencias, pero a mí no me mueve un pelo todo eso, no tengo ningún argumento ni a favor ni en contra“, agregó con firmeza Fabbri.

Por último, el cronista argentino reconoció que hay entrenadores, incluso compatriotas suyos, que han utilizado estas artes en el mundo del fútbol.

“Hay técnicos de fútbol que usan determinado producto porque dicen que ahuyenta los malos espíritus, otros que consultan a un chamán, gente que se pone, por ejemplo, un saco marrón y si el equipo gana lo usan siempre, pero después pierde y lo siguen usando, entonces nunca termino de entender para qué lo siguen usando”, comentó.

“A mí me interesa cero todo esto, no te puedo decir mucho. Pero está bien, si quieren que lo hagan. Si lo mufaron a Kane, muy bien no les fue porque Inglaterra ganó con dos goles de Kane, ¿no?”, cerró.

En síntesis

Lionel Messi lidera el Mundial 2026 con 6 goles y enfrentará a Cabo Verde.

lidera el Mundial 2026 con 6 goles y enfrentará a Cabo Verde. Cabo Verde jugará este viernes su primer partido histórico de eliminación directa.

jugará este viernes su primer partido histórico de eliminación directa. Nana Kwaku Bonsam, brujo ghanés, predice que el equipo africano eliminará a Argentina.

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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026?

El esperado partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16° de final del Mundial 2026 se jugará este viernes 3 de julio, a partir de las 18:00 horas de Chile, en Miami.