Sofía Martínez habría sido marginada del entorno de la selección albiceleste por posibles conflictos con los jugadores.

Una extraña polémica está rodeando a la selección argentina en este Mundial 2026, teniendo a la periodista Sofía Martínez como la gran protagonista. ¿El motivo? Pues una supuesta marginación que habría sufrida de parte de los jugadores.

La comunicadora trasandina es una fija en la cobertura de la albiceleste en esta cita planetaria, sobre todo en la zona mixta tras los partidos del combinado sudamericano. No obstante, tras el triunfo por 3-0 de Argentina sobre Argelia fue protagonista de un incómodo momento.

Tras realizarle una entrevista a Facundo Medina la periodista intentó despedirse con un abrazo, gesto que no fue correspondido por el jugador, quien se dio media vuelta y dejó con el brazo extendido a Martínez.

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Colega defiende el trabajo de Sofía Martínez en este Mundial 2026

Uno que alzó la voz al respecto fue el periodista Gastón Edul, quien en redes sociales afirmó que “algunos medios terminan replicando y hacen daño sin querer. Simplemente quiero hablar de una colega porque me sale de corazón hacerlo”.

“Veo cómo trabaja todos los días y no merece los inventos estúpidos de las redes sociales. Hace un trabajo extraordinario. Se destaca muchísimo en un ambiente muy difícil”, agregó.

Sofí Martínez está cubriendo la selección argentina en este Mundial 2026. | Foto: Archivo.

Para cerrar, el comunicador aseguró que “para mí fue pionera siendo mujer en un lugar muy importante. A ella le pasa porque es mujer. A mí no me hacen esto porque soy hombre. A ella sí”.

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En síntesis