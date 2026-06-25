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Ex Rebelde y comentarista deportivo lanza dura sentencia contra Argentina: “Ayudaditas arbitrales”

El actual comentarista de Fox Deportes lanzó una dura crítica contra la Selección Argentina, calificándola como una de las peores de la historia y afirmando que ninguno de sus futbolistas destaca sin la figura de Messi.

Por Andrea Petersen

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El ex Rebelde lanzó dura crítica a la Scaloneta.
© Instagram/Getty ImagesEl ex Rebelde lanzó dura crítica a la Scaloneta.

Eddy Vilard alcanzó fama internacional por interpretar a Teo en la exitosa teleserie Rebelde. Sin embargo, tras años ligado al mundo del espectáculo, el mexicano dio un giro a su carrera y actualmente se desempeña como comentarista deportivo.

En ese rol, el exactor protagonizó recientemente una llamativa crítica hacia la selección argentina por su desempeño en el Mundial 2026.

Durante una emisión de Fox Deportes, panel del que forma parte, se analizó el presente de la Albiceleste, que ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

La feroz crítica de un ex Rebelde a la Selección Argentina

En ese contexto fue cuando Vilard tomó la palabra y cuestionó el nivel mostrado por el conjunto trasandino, asegurando que, pese a los resultados obtenidos, el equipo todavía deja dudas de cara a las etapas decisivas de la competencia.

“En Argentina no hay un solo jugador que resalte, que sea interesante, que sea bueno“, señaló de entrada, a lo que un compañero agrega: “Lautaro Martínez sí”,

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“No vas a poner a Lautaro, no va a trascender en la historia como uno de los mejores delanteros. Ni cerca, ni cerca, para mí, no es un jugador que sobresale. Argentina, hoy para mí, está vacío.

Lautaro Martínez es una de las figuras de Argentina/Getty Images)

Lautaro Martínez es una de las figuras de Argentina/Getty Images)

En la misma línea, respondió tajante cuando un colega puso a De Paul como ejemplo. “De Paul, por dios. Ve donde juega y ve cómo juega, a penas. No vamos a poner a De Paul en esta plática”.

Siguiendo con su análisis, Vilard señaló: “¿Quién es el mejor jugador de Francia? Sin duda alguna todos sabemos que es Mbappé. Pero vean a los jugadores que están al lado, tiene a Olise, tiene al Balón de Oro (Dembelé). Ese es mi punto”.

“Argentina no tiene nada que resalte, y evidentemente, Messi juega para Argentina. Ninguno existe. Son Campeones del Mundo gracias a Messi, porque Messi es el mejor de la historia. Pero esta Argentina solo es de Messi, entonces, en algún momento van a tener un rival serio y no van a poder ganar”.

Vilard subió este extracto a sus redes sociales, con la leyenda: “Es una maravilla el camino que le tocó a una de las peores argentinas de la historia. Más ayudaditas arbitrales”.

El presente de Argentina

La albiceleste sumó dos importantes triunfos en la fase de grupo donde venció a Argelia por 3 a 0 y a Austria por 2 a 0, los 5 goles convertidos por Leo Messi, entrando así a la historia de los mundiales y además, sellando la clasificación a dieciseisavos de final.

Ahora, la Scaloneta se enfrentará a Jordania el próximo sábado 27 de junio, para sellar la primera ronda de la cita mundialista.

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