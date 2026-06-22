El streamer español le enrostró a La Cobra que La Roja la tuvo muy difícil ante Lionel Messi y compañía.

Si bien ha pasado mucha agua bajo el puente desde que Chile ganó las Copa América de 2015 y 2016, estas no son olvidadas. Ibai Llanos habló de ellas, causando polémica en Argentina.

En tiempos donde La Roja ve su tercer Mundial consecutivo por televisión, donde nunca llegó el famoso recambio y Nicolás Córdova encabeza un interinato más largo que la teleserie Verdades Ocultas, es válido soltar alguna lágrima al recordar cuando los nacionales conquistaron el continente. Y en dos ocasiones seguidas.

Ibai aplaude la conquista de Chile

En época de Copa del Mundo, por todos lados está el fútbol. Los populares streamer Ibai Llanos y La Cobra compartieron una transmisión, fue ahí donde comentaron las derrotas más dolorosas de Argentina. Esta situación fue aprovechada por el español para poner sobre la mesa las finales de 2015 y 2016.

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“Chile no es ganarle a Argentina, es ganar contra todos. Contra la organización, contra el arbitraje, contra todo“, comentó Ibai. Esta afirmación no le gustó para nada al streamer argentino, quien intentó defender a su país, pero el organizador de La Velada del Año atacó otra vez.

“Chile no ganó a Argentina, Chile ganó a una empresa. Chile le ganó a una organización. Todo el mundo quería que ganase Argentina, es sencillo de entender“, detalló Llanos. El español afirmó que a todos les convenía que la Albiceleste se quedara con el título.

La Roja venció en 2015 y 2016 a la Albiceleste desde los lanzamientos penales. Incluso luego de la última en Estados Unidos, Lionel Messi se retiró de su seleccionado cansado por los segundos lugares. Al tiempo regresó y en 2022 sería campeón del mundo.

“Nadie va con Chile. ¿A quién le interesa que Chile gane la Copa América?”, cerró Ibai Llanos, dejando en claro que La Roja no solo tenía oponentes en la cancha. Otros tiempos, cuando Chile se imponía ante cualquier rival que se le cruzara.