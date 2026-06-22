CR7 llega con el objetivo de marcar su primer gol en la Copa del Mundo y conseguir la primera victoria de los lusos.

Continúa la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 con un duelo entre Portugal y Uzbekistán, dos selecciones que necesitan sumar tras un complicado estreno en la cita planetaria.

Los lusos dejaron dudas en su debut alempatar 1-1 con RD. Congo. La actuación de Cristiano Ronaldo fue una de las grandes decepciones, ya que no remató al arco en todo el encuentro. Uzbekistán llega con un presente similar, tras caer por 3-1 ante Colombia, resultado que dejó a los sudamericanos en la cima del grupo.

En Jugabet un triunfo del conjunto luso paga 1.21 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 15.100. El empate paga 7.76 y la victoria de Uzbekistán 15.79.

Cristiano Ronaldo va por la primera victoria del conjunto luso en el Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán?

Portugal se enfrenta a Uzbekistán este martes 23 de junio, desde las 13:00 hrs de Chile , en el NRG Stadium, Houston, por el grupo K de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo K del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Colombia

RD Congo

Portugal

Uzbekistán

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En resumen…