España y Francia se juegan todo por un cupo a la gran final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y este martes arrancan las semifinales con un partidazo entre Francia y España. Dos de las grandes favoritas al título buscarán el primer cupo a la gran final.

Los franceses llegan tras vencer por 2-0 a Marruecos, mientras que España eliminó a Bélgica con un agónico gol de Mikel Merino. Pero ojo, hay una cuenta pendiente desde que se enfrentaron en las semifinales de la Eurocopa 2024, donde los españoles ganaron por 2-1 y avanzaron a la final.

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España eliminó a Portugal en octavos de final del Mundial 2026 – Getty

¿Dónde ver Francia vs. España?

Francia enfrenta a España este martes 14 de julio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos, por semifinales de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…