Celebridades de todo tipo se harán presentes en la ceremonia de clausura del Mundial 2026, a desarrollarse este domingo.

Se acerca el fin del Mundial 2026. La competencia que tantas alegrías nos ha dado en estas semanas vivirá su esperada final este domingo 19 de julio a las 15:00 horas en el MetLife Stadium.

Los finalistas aún no se conocen. Francia y España se enfrentarán en el primera semifinal este martes. En tanto, Inglaterra y Argentina chocarán el miércoles.

Lo que sí se sabe es que se espera más de un show para el domingo. Además del show de medio tiempo, donde ya fueron confirmados Justin Bieber, BTS, Madonna y Shakira, habrá una ceremonia en la previa con varios invitados.

Se confirmó que estrellas de todo tipo participarán en el espectáculo de clausura del Mundial 2026. El reconocido actor Tom Cruise liderará el cartel, y se sumarán figuras como Robbie Williams, Laura Pausini y IShowSpeed.

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La ceremonia de clausura del Mundial 2026

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 se desarrollará el domingo 19 de julio a las 13:30 horas, a 90 minutos del pitazo inicial de la final de la Copa del Mundo (que se juega a las 15:00).

En ese show, además la cantante Jennifer Hudson, ganadora de los EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos, según comunicó la FIFA.