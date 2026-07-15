La reacción de Rodrigo De Paul tras quedar fuera de la semifinal entre Argentina vs Inglaterra

El mozo de Lionel Messi en la selección albiceleste fue renegado al banco de suplentes y su lugar lo ocupa Giuliano Simeone.

El Mundial 2026 enfrenta un partido clave este miércoles. La selección de Argentina sueña con una nueva final y se mide ante nada menos que Inglaterra. Lo que promete una semifinal de dientes apretados, especialmente por el historial que abarca dentro y fuera de la cancha.

El tema es que la albiceleste no quiere repetir los errores que se han cometido en las últimas jornadas. Por lo mismo, apunta a una formación renovada para contener especialmente el trabajo por las bandas del elenco de Thomas Tuchel.

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Así las cosas, el gran damnificado es Rodrigo De Paul. El volante del Inter Miami, recalcó que está al 100&% y mentalizado para jugar ante los ingleses. “Agradecemos la energía que nos manda la gente. Tenemos una semifinal ante un gran rival. Estoy muy motivado para jugar”, enfatizó en la previa.

Sin embargo, Lionel Scaloni decidió sacar al “motorcito” del equipo. De Paul ha sido pieza clave en su proceso y uno de los que más partidos ha disputado. Por lo mismo llamó la atención su salida del equipo titular.

La reacción de Rodrigo De Paul al quedar fuera del partido ante Inglaterra

Ya en la previa se especulaba con la salida del mozo de Lionel Messi. Incluso en el entrenamiento del martes se le vio cabizbajo. Lo que se confirmó este miércoles ya que por Rodrigo De Paul ingresa Giuliano Simeone, para tapar los espacios por la banda derecha.

Pese a ello, De Paul siguió con las cábalas que mantiene con Leandro Paredes y en la previa saltaron al reconocimiento de la cancha y comiendo dulces.

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Aunque la cara de tres metros y digna para trancar la puerta no se la sacó nadie al volante del Inter Miami.

Así las cosas, la formación de Argentina queda con Dibu Martínez en el arco, defensa con Molina, Romero, Lisandro Martínez, y Tagliafico. En el mediocampo con Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister y Simeone. Ahora en el ataque dice presente Messi y Álvarez.