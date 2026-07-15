Lionel Scaloni no se hace el loco con Las Malvinas y el duelo ante Inglaterra: “Tenemos memoria”

La Guerra de Las Malvinas de 1982 sigue marcando los duelos entre Argentina e Inglaterra. Esta vez no es una excepción.

Tremendo partido que se nos viene. Argentina enfrentará a Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026. El duelo será en Atlanta, donde se reedita una de las más grandes rivalidades de las Copa del Mundo.

Se debe a un hecho histórico, como varias veces en el fútbol. Si el Clásico del Pacífico entre Perú y Chile se juega de manera tan peleada, también se debe a un conflicto bélico, igual que la Guerra de Las Malvinas.

En ese conflicto, una Argentina metida en una dictadura sangrienta se enfrentó a una Inglaterra de una criticada Margareth Thatcher. El resultado fue la rendición de los generales trasandinos y la profundización del odio entre ambas naciones, que comienza con unas invasiones acaecidas en 1807 a territorio del entonces Virreinato de La Plata.

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Lejano conflicto, eterna problemática: “Las Malvinas son argentinas”

Para los argentinos, el tema de Las Malvinas no es uno más. Es quizás el rasgo identitario nacional más arraigado. Al pasear por ciudades como Buenos Aires, uno se puede percatar de cómo en las murallas, en afiches e, incluso, en el transporte público está la frase “Las Malvinas son argentinas“.

Eso no lo olvida el propio DT de la Selección Argentina que esta tarde se verá las caras ante los Three Lions. Lionel Scaloni trató de bajarle los ánimos bélicos al partido por las semifinales, pero dejó una frase que puede considerarse icónica.

“La realidad es que es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste“, señaló el entrenador trasandino.

“Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal del Mundial“, añadió el DT de la Selección Argentina, quien espera conseguir una histórica clasificación a su segunda final mundialista.

Scaloni declaró en rueda de prensa | Getty Images

En resumen…

Argentina e Inglaterra disputarán la semifinal del Mundial 2026 en la ciudad de Atlanta.

e Inglaterra disputarán la semifinal del Mundial 2026 en la ciudad de Atlanta. El entrenador Lionel Scaloni descartó mezclar el fútbol con el conflicto histórico de Malvinas.

descartó mezclar el fútbol con el conflicto histórico de Malvinas. La selección argentina busca avanzar a su segunda final mundialista bajo la dirección de Lionel Scaloni.