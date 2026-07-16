En casi un centenario de las Copas del Mundo, sólo un técnico pudo coronarse como bicampeón. Aquello ocurrió en los albores del torneo.

La historia de Lionel Scaloni como entrenador de la selección de Argentina es increíble. Tras asumir como interino tras la salida de Jorge Sampaoli le devolvió la mística a este equipo y la convirtió en una máquina de ganar títulos.

Dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 son el palmarés que ostenta el oriundo de Pujato al mando de la Albiceleste. Este domingo, tiene la oportunidad de volver a conquistar una cita planetaria si vence a España en Estados Unidos.

Si finalmente Scaloni alcanza la gloria definitiva en el Mundial 2026, romperá una marca histórica para el torneo que no se rompe hace exactamente 88 años, cuando se tuvo al único entrenador en casi un siglo que se coronó bicampeón planetario.

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Scaloni a un paso de la eternidad en la historia de los Mundiales

Es que para buscar un logro similar al que aspira alcanzar el trasandino nos tenemos remontar a la década de 1930, en la previa al inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde en plena época del fascismo en Europa, un hombre se hizo leyenda.

Hablamos de Vittorio Pozzo, quien fue el entrenador de Italia en la época más fuerte de Benito Mussolini como presidente y comandó a la Azzurri en la obtención de los Mundiales de 1934 en ese país, y en la edición siguiente, Francia 1938.

Desde entonces, nunca más un técnico logró ser bicampeón mundial. Los que más cerca estuvieron fueron Carlos Bilardo en Italia 1990 y Didier Deschamps en Qatar 2022. Todos ellos ganaron un título y perdieron el otro. Scaloni está ad portas de repetir la historia o convertirse en inmortal.

¿Cuándo se juega la Final?

La definición por el título del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

En síntesis