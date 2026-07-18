El presidente de la FIFA no dudó el tildar esta cita planetaria como la mejor en toda la historia del balompié. “Ha sido absolutamente espectacular, único e increíble”, declaró.

El Mundial 2026 está por llegar a su término. Este fin de semana se jugarán el partido por el tercer puesto y la gran final, marcando el cierre de un torneo que hace unas semanas parecía eterno con sus 48 selecciones y 104 partidos.

Por lo mismo, para algunos es el momento indicado para hacer balances. Así lo entendió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien en la previa de la final entre Argentina y España en Nueva York se mandó una osada declaración.

Para el dirigente italiano, esta edición de la cita planetaria es la mejor de toda la historia. De acuerdo a su criterio, los estadios llenos y la presencia de los mejores jugadores del mundo son una muestra de ellos.

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Infantino dice que el Mundial 2026 es el mejor de toda la historia

En charla con Diario Olé el presidente de la FIFA afirmó que “este Mundial ha sido absolutamente espectacular, único e increíble. Los mejores jugadores, los mejores equipos. Los estadios llenos, una fiesta total. Es el mejor Mundial de la historia. Pasado, presente y futuro”.

Sobre la final de este domingo en Nueva York, el italiano aseguró que “Argentina y Española son las dos mejores selecciones. Merecieron estar en esta final. Han jugado de manera excepcional”.

“Va a ser una final increíble. El mundo se va a parar. Tres mil millones de personas van a mirar quién va a ganar este Mundial”, concluyó Infantino.

Gianni Infantino no dudó en elegir este Mundial 2026 como el mejor de toda la historia. | Foto: Getty Images.

Programación del partido por el tercer puesto y final del Mundial 2026

📅 Sábado 18 de julio

17:00 horas – Francia vs Inglaterra – Hard Rock Stadium de Miami.

Transmite D Sports, Paramount+ y DAZN.

📅 Domingo 19 de julio

15:00 horas – Argentina vs España – MetLife Stadium de Nueva York.

Transmite Chilevisión, D Sports, Disney +, Paramount+ y DAZN.

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