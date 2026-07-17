El DT de la Albiceleste deslizó una crítica para la FIFA por los compromisos ineludibles que dispuso para este viernes 17 de julio. "No alcanzamos a probar casi nada", aseguró.

El Mundial 2026 se termina después de más de un mes de fútbol y el partido decisivo lo disputará Argentina ante España. Y en la antesala de este duelo tan importante, el entrenador de la Albiceleste sacó la voz para deslizar una crítica a la organización del torneo.

Más que nada por el ajetreado calendario que dispuso para el cuadro trasandino en la preparación para este histórico encuentro. De hecho, cuando a Lionel Scaloni le consultaron si tenía pensado hacer algún ajuste en el equipo, dejó una respuesta donde su molestia quedó en evidencia.

Aunque no lo haya hecho de manera tan explícita. “Todavía recién estamos descansando. Llegamos anoche a las 11 y pico de la noche. Nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos”, lanzó Scaloni en esa suerte de zona mixta.

Lionel Scaloni estaba mosqueado por una obligación que no esperaba. (Shaun Botterill/Getty Images).

“Dada la conferencia y todo esto, hicimos un entrenamiento un poco extraño. Rápido, casi no pudimos probar nada. Estamos enfocados en el descanso. Después en base a eso veremos cómo llegan”, agregó el otrora futbolista del Deportivo La Coruña de España, la Lazio de Italia y el West Ham United de Inglaterra.

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Y profundizó en eso. “Hay jugadores que no están bien ni al 100 por ciento. Veremos cómo están ellos para definir el equipo. Jugamos pensando en nuestro trabajo, en Argentina, pero sí mirando las buenas cosas que tiene el rival también”, afirmó Scaloni, un buen amigo del DT español, Luis de la Fuente.

Lionel Scaloni les da indicaciones a Mac Allister y Álvarez. (Carl Recine/Getty Images).

Dentro de los tocados que tiene el cuadro argentino figuran varios puntos destacados en el certamen: el zaguero central Lisandro Martínez, el volante central Leandro Paredes e incluso Enzo Fernández, mediocampista autor de un golazo en la remontada frente a Inglaterra.

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Scaloni marca la similitud entre Argentina y España, los finalistas del Mundial 2026

Lionel Scaloni dejó hasta ahí su queja contra la diagramación del Mundial 2026 y los compromisos obligatorios, pero sí profundizó en los puntos parecidos que hay entre Argentina y España. “Todo lo hacemos en base a la pelota”, desmenuzó el trasandino, campeón en Qatar 2022.

“Somos bastante parecidos con España. Ellos han ido de menos a más y seguramente el último partido fue el mejor de todos ante un gran rival como Francia. Pero en los patrones de juego ambos equipos son a través del balón”, agregó Scaloni.

Dibu Martínez y Lionel Scaloni hablaron con la prensa en la antesala de la final. (Elsa/Getty Images).

Eso sí, sabe que hay cuestiones diferentes. “Con algunos matices, gente más o menos abierta, más o menos extremo. En eso pensamos más o menos parecido”, sentenció Scaloni, quien se incorporó al seleccionado argentino para ser ayudante de Jorge Sampaoli y desde ahí, empezó su trayectoria como DT de la Albiceleste.

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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

España y Argentina se medirán este domingo 19 de julio a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York y será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic.