La FIFA determinó que esloveno Slavko Vinci será el juez para la gran final de la Copa del Mundo de este domingo 19 de julio en Nueva York.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tiene árbitro. Tras analizar y evaluar el tonelaje de este partido, la FIFA determinó que será el esloveno Slavko Vinci quien se encargue de impartir justicia este domingo 19 de julio para encontrar al nuevo campeón del mundo.

Este será el tercer partido de Vincic en la presente cita planetaria, ya que anteriormente pitó en el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, además del 2-0 de México sobre Ecuador por los 16avos de final.

Y ojo, que el historial dirigiendo a argentinos y españoles tiene una importante preferencia a favor de España, ya que los europeos nunca han perdido bajó su arbitraje. Para más remate, los albiceleste tienen un muy mal recuerdo del único duelo que les dirigió.

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El historial de Slavko Vinci arbitrando a Argentina y España

Por el lado de España el esloveno les ha dirigido en cinco oportunidades: 2-2 ante Colombia (2017), 0-0 ante Suecia en la Euro 2020, 2-1 a Italia en la Nations League 2023 y en dos duelos veces en la Euro 2024, 1-0 a Italia y 2-1 ante Francia.

En tanto, el único registro que tiene con Argentina fue una amarga derrota de los albicelestes. Hablamos del 2-1 en contra ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Qatar 2022, la última caída de los argentinos en mundiales.

Slavko Vinci arbitró en la última derrota de Argentina en Mundiales. | Foto: Getty Images.

Cabe destacar que Slavko Vinci es uno de los árbitros mejor evaluados en la UEFA. Sin ir más lejos, en el 2022 dirigió la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y Glasgow Rangers, mientras que en el 2024 pitó en la final de la a Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

¿Cuándo Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026?

Sudamericanos y europeos se citarán este domingo 19 de julio a las 15:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. Mientras la albicelestes busca su cuarto título mundial, los europeos van por su segunda estrella a nivel planetario.

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En síntesis