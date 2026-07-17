Luego de su viral frase sobre un retiro si logra el bicampeonato con su selección, el meta tuvo que responder en plena conferencia.

Querido por muchos y odiado por otros, Emiliano “Dibu” Martínez siempre da que hablar en el fútbol. En la previa de la final de la Copa del Mundo, el portero de la selección argentina se confesó en conferencia de prensa.

“Voy a salir el domingo a la cancha y me van a ver sonriendo. Quiero que nos recuerden como cualquier argentino trabajador”, lanzó, emocionado, ante los medios en Estados Unidos.

Ya con el objetivo de ganar el Mundial 2026, le consultaron al meta del Aston Villa por su viral promesa del retiro si obtiene el bicampeonato. Tratando de esquivar la respuesta, el portero “salió jugando”.

Esto dijo el Dibu Martínez sobre su retiro en Argentina

Ante la consulta directa por la promesa de colgar los guantes albicelestes si gana de nuevo el Mundial, el Dibu Martínez respondió. Eso sí, puso presión para el domingo, dejando en el aire un eventual retiro.

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“Primero hay que ganar, solo me enfoco en ganar y no pienso más allá que en ganar”, lanzó, entre risas. Por eso habrá que esperar hasta un posible título trasandino el domingo para saber si cumple su promesa.

Fue ahí que Emiliano Martínez respondió también a que en esta Copa del Mundo no haya brillado como en 2022. Siempre directo en sus dichos, el meta criticó que “me dicen: ‘Tuviste un rol más decisivo’. ¿Por qué? Solo por los penales”.

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“Yo creo que estoy jugando mejor con los pies, la toma de decisiones son mucho mejores que anteriormente”, cerró. La final entre Argentina y España será este domingo 19 de julio, a las 15.00 horas de Chile.