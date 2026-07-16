El arquero aseguró que si ganan el domingo se retira de la albiceleste para dar el paso a nuevos porteros: ¿Cumplirá su palabra?

La selección de Argentina se volvió a meter en la final del Mundial 2026, luego de vencer en un emocionante encuentro por un marcador de 2-1 ante la selección de Inglaterra.

Por lo mismo, se preparan para el gran encuentro de definición que se jugará en la jornada del domingo en Estados Unidos, donde pueden alcanzar la cuarta estrella y un bicampeonato.

Algo que ya mueve el piso en la interna del camarín de los campeones del mundo, pero que también retumba con una declaración del Dibu Martínez, quien anunció su retiro.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

Emiliano Martínez se emocionó con el triunfo de Argentina. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

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Dibu Martínez se puede retirar en la final del Mundial 2026

Fue en la previa del Mundial 2026 que Emiliano Martínez sorprendió a todos sus compañeros en Argentina: “¿Hay alguna selección que ganó dos copas seguidas? Ahí me retiro de la selección, te lo prometo, que me retiro, lo digo hoy ante todos”.

Un momento que dejó en silencio, pero que luego aclaró el propio portero, con una explicación: “Soy un pendejo, empecé a jugar a los 30 años en la selección y me retiro a los 33”.

Por lo mismo, fue la reconocida periodista argentina, Sofi Martínez, quien le pidió explicaciones al Dibu Martínez por esta frase, en algo que puede ocurrir este mismo domingo.

“De la selección, del fútbol no. Lo mantengo, si ganamos dos seguidos ya está, hay que darle espacio a otros pibes. Si se gana el Mundial se verá, pero me gusta cumplir mis promesas”, profundizó.

Mira la declaración del Dibu Martínez: