Para esta ocasión, tal y como en las anteriores cuatro finales que jugó el la albiceleste en el ciclo de Lionel Scaloni, un emblemático jugador del plantel dirá presente ante los medios.

La selección de Argentina tiene una cita con la historia este domingo 19 de julio, cuando desde las 15:00 (hora de Chile) enfrente a España en el MetLife Stadium de Nueva York por la gran final del Mundial 2026.

El equipo albiceleste buscará su cuarta consagración a nivel planetario tras levantar la Copa del Mundo en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. España por su parte buscará su segunda estrella tras quedarse con la edición de Sudáfrica 2010.

En la previa de esta final la selección trasandina aplicará todas las cábalas habidas y por haber para no dejar cabo suelto. Y ojo, que una tiene que ver directamente con la última conferencia de prensa antes de la gran final.

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Argentina hace respetar notable cábala antes de la final del Mundial 2026

De acuerdo a información entregada por Infobae, la última conferencia de prensa de Argentina antes de enfrentar el domingo a España tendrá como protagonistas este viernes a Lionel Scaloni y Emiliano Martínez, entrenador y arquero del equipo, en el Javits Center de Nueva York.

El Dibu Martínez dijo presente en la conferencia de prensa previa a la final del Mundial de Qatar 2024. | Foto: Getty Images.

La presencia de ambos no es para nada casual, ya que viene a respetar lo que se ha visto en todas las finales que ha jugado la albiceleste en el proceso de Scaolini.

Poco lo saben, pero el Dibu dijo presente en la conferencia de prensa previa a la final de la Copa América 2021 ante Brasil, la Finalissima 2022 ante Italia, la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y la final de la Copa América 2024 ante Colombia.

El meta también dijo presente en la conferencia previa a la final de la Copa América 2024. | Foto: Getty Images.

¿Y cuál fue el saldo? Pues solo triunfos y coronaciones de un equipo que se acostumbró a ganar trofeos de la mano de Lionel Scaloni. Este domingo van por una nueva estrella, buscando hacer lo que no se pudo en Italia 1990: defender exitosamente el título del mundial pasado. ¿Lo lograrán?

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En síntesis