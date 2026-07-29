Tras clasificar con Santos en la Copa Sudamericana, Neymar confirmó que terminó su paso por la selección de Brasil.

Neymar Jr. confirmó la triste noticia que varios veían venir después del Mundial 2026. Y es que la eliminación a manos de Noruega fue el último partido del delantero del Santos con la selección brasileña.

El mismo jugador informó su retiro del Scratch este martes por la noche en Brasil, después de la victoria sobre Universidad Central y clasificación del Santos a octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Mi momento en la selección ha terminado, hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida”, dijo Neymar en conversación con los medios.

“Siempre luché y me esforcé por esta camiseta, pero creo que ya no quiero hacerlo”, complementó el atacante brasileño.

Neymar confirmó su retiro de la selección de Brasil | Getty Images

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Neymar confirma su retiro de la selección de Brasil

Estas palabras vienen a confirmar lo que ya se intuía. Y es que después de la eliminación en el Mundial 2026, el mismo Neymar declaró que “lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí”.

Con 34 años, el delantero se despide del Scratch con 130 partidos jugados, 80 gols y 58 asistencias. Ganó tres títulos: el Sudamericano Sub 20 en Chile en 2011, la Copa Confederaciones en 2013, y el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.