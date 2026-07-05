A sus 34 años, el astro brasileño se despide de las Copas del Mundo en la eliminación ante Noruega, donde fue protagonista en los pocos minutos que jugó.

Nuevo fracaso de Brasil en Copas del Mundo. La Canarinha fue incapaz de superar a Noruega y cayó por 2-1 en Nueva Jersey, en lo que puede significar el último partido del astro Neymar en este tipo de torneos. Al menos esa fue la sensación que dejó.

El técnico italiano Carlo Ancelotti decidió la inclusión del ’10’ en reemplazo de Bruno Guimarães, que perdió un penal en la parte inicial, y desde su ingreso al campo capturó la atención de todos por las acciones que tuvo en cancha.

Con el marcador 2-0 en contra de Brasil, Neymar se calentó con el volante noruego Martin Odegaard y le pegó una fuerte patada en la pierna derecha, llevándose la tarjeta amarilla. Pasaron unos segundos y casi se va a las manos con su rival, donde pudo incluso recibir la tarjeta roja.

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Neymar protagonista en eliminación de Brasil

Cerca del pitazo final, el Menino se hizo cargo del lanzamiento penal que le permitió al Scratch acortar distancias en el encuentro, donde además se dijo de todo con el arquero Orjan Nyland, aunque el duelo individual terminó ganándolo.

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Con el pitazo final que consumó la eliminación de Brasil del Mundial 2026, Neymar dio rienda suelta a su tristeza y se puso a llorar de forma desconsolada. Pese a que sus compañeros quisieron tranquilizarlo, sus intentos fueron en vano.

No es para menos. Con 34 años y su actual condición física, el astro disputó la última Copa del Mundo de su carrera, torneo en los que convirtió nueve goles en 15 compromisos y nunca logró superar los cuartos de final. Triste final para su trayectoria.

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En síntesis