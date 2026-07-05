El arquero récord del cuadro español indicó que el nivel del delantero portugués está muy lejos del que presentaba antaño.

Un partidazo se jugará este lunes en Dallas, donde España intentará meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, aunque su clásico rival de siempre, Portugal.

Un favorito dirá tempranamente adiós en la Copa del Mundo, puesto que españoles y portugueses se ven en la ronda de los 16 mejores, debido a que los lusos fueron incapaces de ganar su grupo.

Una de los fijos en el equipo que dirige técnicamente Luis de la Fuente es el arquero Unai Simón, quien habló en la antesala al clásico y calentó el compromiso.

ver también Joe Hart lanza las más hirientes frases contra Paraguay tras polémica con Francia: “Absoluta deshonra”

Unai Simón no le tiene miedo a Cristiano Ronaldo

El portero de Athletic Club entró en la historia de los Mundiales al obtener el nuevo récord de imbatibilidad, puesto que Simón lleva 518 minutos consecutivos sin recibir goles en la Copa del Mundo.

En la previa al compromiso, el golero fue consultado sobre el poderío portugués y sobre todo por el nivel de Cristiano Ronaldo, quien lleva tres goles en el Mundial y a pesar de ellos, el meta minimizó a CR7.

“El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años, cuando estaba en su ‘prime’. Tenemos que intentar tenerlo lo más lejos posible del área”, dijo el arquero español.

Cristiano Ronaldo viene de marcarle a Croacia con un penal. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

“En la final de la Nations League tuvo un balón dentro del área y lo metió. Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo”, agregó Unai Simón sobre Cristiano Ronaldo.

España y Portugal jugarán un partidazo en Dallas, por los octavos de final del eterno Mundial 2026.

En síntesis

España y Portugal se enfrentarán este lunes en Dallas por octavos del Mundial 2026.

este lunes en Dallas por octavos del Mundial 2026. El arquero Unai Simón sumó 518 minutos consecutivos sin recibir goles en el torneo.

sumó 518 minutos consecutivos sin recibir goles en el torneo. Simón minimizó a Cristiano Ronaldo afirmando que no está en su mejor nivel de antes.

ver también Zlatan Ibrahimovic enciende todo con análisis sobre Francia vs Paraguay: “Me hubiesen sacado 4 rojas”

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre España y Portugal por el Mundial 2026?

El partido entre España y Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 se jugará este lunes 6 de julio, cuando desde las 15:00 horas de Chile se midan en Dallas.