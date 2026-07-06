La cita mundialista entra en una etapa crucial de su competencia, donde ya comienza a definirse los detalles de la final, entre ellas el Halftime show.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y cada vez queda menos para conocer a la selección que levantará el trofeo. Mientras los equipos luchan por un lugar en la gran final, también comienzan a surgir novedades sobre el espectáculo que acompañará el partido más importante del torneo.

Al igual que ocurre en el Super Bowl, la final que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá contará con un show de medio tiempo. El encuentro, programado para el 19 de julio, promete un espectáculo de primer nivel y ya hay un reconocido artista que estaría en conversaciones para encabezar la presentación.

El artista que protagonizaría el show de medio tiempo del Mundial

Según revela TMZ, el artista canadiense Justin Bieber está en conversaciones para estar en el halftime show. Aunque la FIFA aún no ha confirmado a ningún artista, el medio afirma que el artista se encuentra entre los considerados para el espectáculo inaugural del medio tiempo, junto con Madonna, Shakira y BTS.

Bieber podría sumarse al show del cierre del mundial/Getty Images)

ver también Peleó en las Malvinas, jugó en Chile y recorre el Mundial en camioneta: “Como en las películas”

Este informe surge pocos días después de que Bieber y su esposa, Hailey Bieber, asistieran a la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA.

Durante el evento, Bieber también sorprendió a los invitados VIP con una presentación íntima tras bambalinas de su canción “Yukon”, según TMZ. De confirmarse, esta presentación marcaría otra aparición importante para Bieber, quien ha mantenido un perfil público relativamente bajo en los últimos años.

En síntesis: