El presidente de los Estados Unidos aseguró que llamó a la FIFA para intervenir por la expulsión de Folarin Balogun.

Se instaló la polémica en los octavos de final del Mundial 2026. El incomprensible perdonazo a Folarin Balogun, atacante de Estados Unidos, dejó a muchos insatisfechos y alegando porque podrá jugar ante Bélgica, pese a ser expulsado en el duelo ante Bosnia y Herzegovina.

Todo sucedió por resolución de la FIFA. Tal como trascendió después, todo pudo haber sido acelerado por un llamado personal de Donald Trump para exigir que se le perdonara la tarjeta a Balogun. El ente rector del fútbol, servicial, acató la orden.

Para no perder la oportunidad de anotarse un puntito a favor, el propio Donald Trump se refirió al caso. Desde la propia Casa Blanca, el mandamás de Estados Unidos se refirió al caso que tiene ardiendo la polémica en el Mundial.

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Donald Trump se jacta de su intervención

Como si fuera el escenario de un teatro, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió desde el Oval de la Casa Blanca, a la resolución de la FIFA sobre Balogun. Asumió que metió la mano.

“Al principio, no sabía qué demonios era una tarjeta roja. Pero, vi la jugada y soy una persona que ama los deportes. Eso no fue una falta, sólo dos jugadores corriendo a gran velocidad y chocando entre sí“, empezó diciendo el mandamás de EE.UU..

“Pero, este árbitro, que es un poquito sospechoso si revisas su pasado, tomó una decisión que nadie podía creer. Nos echaron a nuestro mejor jugador y cuando te dicen que no puede jugar el siguiente partido, es muy injusto. Está bien que no siga en al partido, pero penalizarlo por un encuentro que aún no se juega, es muy injusto“, siguió Donald Trump.

La falta de Balogun | Getty Images

“Sí, pedí que la FIFA revisara esto. Hablé con una persona que es muy respetada dentro de la institución. Y se logró. De la otra manera, si nos vencieran, diría que estuvo amañado, justo como la elección estuvo amañada en 2020, pero no entraré en eso“, cerró el mandatario estadounidense.

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En resumen…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reconoció públicamente haber intervenido ante la FIFA para que se revocara la sanción al delantero Folarin Balogun.

, reconoció públicamente haber intervenido ante la FIFA para que se revocara la sanción al delantero Folarin Balogun. El mandatario calificó de “injusta” la tarjeta roja recibida por el futbolista ante Bosnia y Herzegovina y defendió que la acción fue solo un choque fortuito entre dos jugadores.

Con esta polémica resolución de la FIFA, Folarin Balogun quedó habilitado para disputar el encuentro de octavos de final del Mundial 2026 frente a la Selección de Bélgica.