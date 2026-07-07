El ex arquero de Alemania reacciona al inédito perdonazo de Infantino que favoreció al anfitrión Estados Unidos, entre tantras conversaciones con Donald Trump: pide anular una tarjeta y repetir la final del Mundial 2002.

El fútbol, los mundiales… Todos sabemos que siempre tuvieron un lado oscuro y sucio que mancha la historia y desarrollo del deporte más lindo del planeta. Pero claro: no es culpa del balompié lo que hagan las personas.

Sin embargo, lo de Gianni Infantino hoy por hoy es vergonzoso y ni se arruga. Joseph Blatter, Joao Havelange y Stanley Rous, los últimos presidentes de la FIFA, siempre lidiaron contra críticas por su gestión al mando del fútbol, pero “al menos” actuaban por debajo de la mesa, consientes de que lo que hacían no estaba bien.

Infantino no. Y la gota que rebalsó el vaso fue el perdonazo inédito al delantero de Estados Unidos y anfitrión del Mundial 2026, Folarin Balogun, expulsado contra Bosnia Herzegovina que queda impedido de jugar contra Bélgica por octavos de final. Peor aún, el presidente de USA, Donald Trump, reconoció conversaciones con Infantino para que revirtiera la decisión arbitral.

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El ácido comentario de Kahn a la FIFA

En el encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, la prensa y los mismos jugadores del cuadro europeo se burlaron de Donal Trump en represalia por estar constantemente metiendo mano, pero lo de Oliver Kahn fue mucho más allá.

El ácido comentario de Ballack contra Infantino, la FIFA y Donald Trump.

El ex portero de la selección alemana se aburrió de tanto chanchullo de Trump y el “sí señor” de Infantino, ironizando con uno de los episodios más dolorosos de su carrera…

En el Mundial 2002 Michael Ballack vio amarilla contra Corea del Sur y se perdió la final del torneo, perdiendo fuerza la selección germana en su afán de ganar el título.

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“Si ahora estamos reescribiendo la historia del fútbol, tengo una pequeña sugerencia: que la FIFA anule la tarjeta amarilla que recibió Michael Ballack en la semifinal del Mundial de 2002. Y, de paso, también podríamos repetir la final contra Brasil“, sentenció ácido Kahn en sus redes sociales.

Resumen:

-Folarin Balogun: expulsado ante Bosnia, jugó contra Bélgica por los octavos de final.

-Donald Trump: reconoció conversaciones con Gianni Infantino para revertir esta decisión arbitral.

-Mundial 2002: Oliver Kahn sugirió anular la amarilla que recibió Michael Ballack en semifinales.