El entrenador alemán no se guardó nada sobre la polémica situación que rodea a Estados Unidos en el Mundial 2026.

Arde la previa del partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026, debido al polémico caso que protagoniza el delantero Folarin Balogun.

La FIFA decidió arbitrariamente, amparándose en el artículo 27, quitarle la suspensión al goleador de los locales, que de esta forma podrá jugar ante los belgas a pesar de haber sido expulsado contra Bosnia-Herzegovina.

La situación ha generado muchos comentarios, y quizá el más fuerte de todos lo hizo el alemán Jürgen Klopp, quien en su calidad de comentarista para Magenta TV, se lanzó contra Gianni Infantino y Donald Trump.

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Klopp sin pelos en la lengua contra Infantino y Trump

El principal candidato para asumir la banca de la selección alemana no se guardó nada, porque criticó sin asco al presidente de la FIFA y al de Estados Unidos.

“Este es nuestro deporte, no el suyo“, dijo en primera instancia el ex DT de Liverpool.

Donald Trump y Gianni Infantino fueron apuntados por Jürgen Klopp. (Photo by Mandel NGAN – Pool/Getty Images)

“Si Donald Trump (presidente de Estados Unidos) y Gianni Infantino (presidente de la FIFA) realmente arreglaron esto entre ellos, es una locura; pone todo en entredicho. Estas dos personas (Trump e Infantino), que no saben nada de fútbol, no deberían tener absolutamente nada que ver con esto“, cerró.

El partido entre Estados Unidos y Bélgica ya está manchado y aún no se sabe si Falorin Balogun jugará o no para el equipo anfitrión.

En síntesis

La FIFA anuló la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun usando el artículo 27.

anuló la suspensión del delantero estadounidense usando el artículo 27. El comentarista Jürgen Klopp criticó a Gianni Infantino y a Donald Trump por la decisión.

criticó a Gianni Infantino y a Donald Trump por la decisión. El atacante Folarin Balogun fue expulsado previamente en el partido contra Bosnia-Herzegovina.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial 2026?

El partidos por los octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes 6 de julio, a partir de las 20:00 horas de Chile, en Seattle.