La Federación de Fútbol de Bélgica decidió no quedarse callada ante la injusticia acaecida con relación a la expulsión del jugador de EE.UU.

Se desató una gran polémica en el Mundial 2026. Esto, tras el polémico perdonazo a Folarin Balogun, atacante que podrá jugar ante Bélgica, por los octavos de final, pese a ser expulsado en el duelo ante Bosnia y Herzegovina.

Todo sucedió por resolución de la FIFA. Tal como trascendió después, todo pudo haber sido acelerado por un llamado personal de Donald Trump para exigir que se le perdonara la tarjeta a Balogun. El ente rector del fútbol, servicial, acató la orden. Y así, nuevamente, se cometió una injusticia. Para peor, ya ni se molestaron en aparentar.

Evidentemente, esto provocó reacciones. Primero fue la Federación Belga (RBFA) la que puso el grito en el cielo por el perdonazo. Luego, la propia UEFA hizo lo mismo. Sin embargo, las reacciones por el bullado caso aún no terminan.

ver también “La integridad del juego se ve comprometida”: duro comunicado de la UEFA por perdonazo a Balogun

Tremendo alegato de Bélgica

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha decidido “impugnar la elegibilidad” del delantero de Estados Unidos Folarin Balogun. El ente ha acusado al organismo que dirige Gianni Infantino de ignorar su petición de explicaciones y forzar un proceso de apelación que resultara inadmisible.

“La RBFA, tras conocer la decisión de sacar la suspensión automática al jugador Balogun, le escribió un correo a la FIFA, pidiendo explicaciones sobre el procedimiento seguido y dando a conocer su posición en vista del reglamento aplicable“, empezaron diciendo.

“FIFA respondió que consideraba el correo como un recurso y que un juez había sido designado, dejando sólo unas pocas horas para finalizar el recurso. La RBFA sólo pedía explicaciones legítimas y la FIFA lo ha considerado unívocamente como un recurso, para hacer declararlo inadmisible“, agregaron.

“Además, hasta estos momentos, la RBFA no ha recibido ninguna explicación al respecto y no ha quedado otra opción que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido. Seguiremos batallando por defender los principios fundamentales de ética e igualdad deportiva, tanto como los intereses del fútbol en general”, cerraron.

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En resumen…

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) impugnó formalmente la elegibilidad del delantero estadounidense Folarin Balogun para el duelo de octavos de final del Mundial 2026.

impugnó formalmente la elegibilidad del delantero estadounidense Folarin Balogun para el duelo de octavos de final del Mundial 2026. La federación belga acusó a la FIFA de ignorar sus solicitudes de aclaración y de manipular el proceso administrativo para declarar inadmisible su reclamo.

de ignorar sus solicitudes de aclaración y de manipular el proceso administrativo para declarar inadmisible su reclamo. El conflicto se originó luego de que el ente rector del fútbol decidiera retirar la suspensión automática a Balogun tras ver la tarjeta roja en el partido contra Bosnia y Herzegovina.