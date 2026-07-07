El DT del Pije contó la odisea junto a sus dirigidos para llegar sobre la hora a un duelo que comenzó atrasado. Fueron eliminados de Copa Chile.

Polémica en Deportes Temuco luego de la eliminación de Copa Chile. El Pije llegó con lo justo a Talcahuano, donde cayó 2-0 ante Deportes Concepción, en duelo que comenzó atrasado por un inconveniente en la movilización de los visitantes.

Resulta que el bus que trasladaba al equipo de Marcelo Salas quedó en panne, por lo que llegaron tarde al Estadio CAP y debieron jugar inmediatamente. Eso desató la furia del DT Arturo Sanhueza post partido, disparando contra la ANFP.

“Indudablemente queda condicionado el partido por la dificultad que tuvimos. Le puede pasar a cualquiera, desde la 13:00 horas estábamos juntos, llegamos y lo primero que nos dicen es que no hay tiempo para calentar y que había que jugar el partido. Nos demoramos un poco y calentamos cinco minutos”, reclamó.

Temuco y los riesgos en accidentada jornada

El DT de Deportes Temuco, Arturo Sanhueza, reclamó que puso en riesgo la integridad de sus jugadores respecto a las lesiones. Eso, ya que no pudo calentar ni descansar post viaje, debiendo jugar al instante tras bajar del bus.

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“Lo que nosotros no queríamos era llegar y jugar inmediatamente. Sentí que debía haber un poco más de espera para poder hacer algo normal. Todos los recursos y lo que hemos hablado en Temuco es para el torneo nacional”, dijo.

En relación a la complicación con el bus, según dichos replicados por Sabes Deportes, el DT apuntó a que “se cortaron los frenos, ante eso lo más seguro era parar y no continuar. Esperamos a que nos fuera a buscar un bus”.

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“No se podía jugar con ello, los futbolistas son lo más sagrado que tiene esta profesión e indudablemente teníamos que velar por ello. Eso no lo hizo la ANFP, sino que los hizo jugar una vez que llegaron”, cerró.