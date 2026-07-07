Bus de Temuco quedó en panne, atrasaron partido y fueron eliminados de Copa Chile: “Complicado”

El elenco de Marcelo Salas sufrió un insólito episodio en la fecha 5 y cayó por 2-0 ante Deportes Concepción

La fecha 5 de Copa Chile sufrió una insólita situación en el sur del país. Esto debido a que Deportes Temuco no pudo llegar a la hora ya que su bus quedó en panne y atrasó el encuentro con Deportes Concepción. Para peor, cayeron por 2-0 y quedaron fuera del torneo.

La polémica situación comenzó cuando se informó que el elenco de Marcelo Salas viajó el mismo día desde Temuco. El tema es que el vehículo del “Pije” sufrió un imperfecto en el camino y tuvo que retrasar el partido hasta pasadas las 20:00 horas. “Si bien el vehículo es moderno y de reciente incorporación, presentó una falla durante el trayecto, y por motivos de seguridad, impidió continuar el viaje”, detalló Deportes Temuco en comunicado.

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Luego fue Arturo Sanhueza el que indicó que se cortaron los frenos y eso atrasó la salida. Pero lo más llamativo fue que el plantel prácticamente al llegar al Estadio CAP de Talcahuano, saltó directo a la cancha y el equipo tuvo que hacer un breve calentamiento en la cancha con su rival ya “calentito” para jugar. Incluso algunos usuarios en redes informaron que hasta algunos jugadores se equiparon en medio de la cancha. Tal como en el fútbol de barrio.

Finalmente este problema de logística le terminó pasando la cuenta al albiverde. Primero Joaquín Larrivey en el minuto 23 y luego Norman Rodríguez en el 90’ para poner el definitivo 2-0 que clasificó a Concepción a la siguiente fase, mientras Temuco quedó eliminado de la Copa Chile.

Tras quedar en panne y eliminación en Copa Chile: el nuevo objetivo de Temuco en Primera B

Mea culpa que realizó el propio plantel de Deportes Temuco tras los inconvenientes sufridos a última hora y que afectó su desempeño ante Concepción.

“Fue un partido complicado, por el tramite y como se nos dio en el viaje. Lo que podemos rescatar es la actitud del grupo, que llegó y se plantó. Calentó 10 minutos y se presentó en cancha. Lamentablemente queríamos seguir en Copa Chile pero no se dio”, lamentó Luis Miguel Acevedo a Todo Fútbol de Radio Mirador.

Mientras Concepción estaba listo para jugar, el plantel de Temuco realizaba el precalentamiento tras llegar atrasados al Estadio CAP

Pese a ello, el crack del Pije recalcó que ahora hay que dar vuelta la página y enfocarse en lo que será la segunda vuelta por la Primera B para conseguir el anhelado ascenso.

“Ahora nos debemos enfocar en el campeonato local. Hicimos una buena primera rueda. Hay detalles por corregir como hacernos fuertes de local”, sentenció el delantero.