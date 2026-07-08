Luka Tudor protagonizó un surrealista momento radial en el programa Marca Personal de La Metro, hecho que también quedó grabado en imágenes por a través de la transmisión por YouTube.
En medio de las polémicas del Mundial y con el fin de promocionar la transmisión por el canal de YouTube de la radio La Metro, el ex delantero hizo una locura al aire.
“¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Me la juego o no me la juego? Mira lo que voy a hacer, y le pido a toda la gente, la FIFA y Estados Unidos, que hagan lo que tienen que hacer, porque yo me la juego“, dijo Tudor.
En ese mismo momento el otrora futbolista tomó un vaso de agua y se lo tiró encima, quedando con el pelo y la camisa mojada.
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Programa mojado de Luka Tudor
“Oye que quedé mojado, CTM… ¿Solabarrieta hace esta huevá?“, manifestó el atacante que vistió las camisetas de Universidad Católica y Colo Colo, entre otras.
Por su parte el conductor Óscar Garrido explicó a los oyentes que “ahora Luka está sin polera haciendo el programa y con el pelo mojado“.
Tras la pausa Luka Tudor apareció con otra camisa, pero la mantuvo abierta, prenda que también volvió a sacarse para hacer otro par de payasadas y volver ponerse.
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“¿Cómo me voy a ir a la casa? En bolas (…) Ahora me voy a resfriar sí, me está dando una neumonía“, sentenció Luka Tudor en medio de un ambiente de risas y sorpresa por la performance del hoy comentarista.
Resumen:
-Luka Tudor se lanzó un vaso de agua en el programa Marca Personal.
-La Metro transmitió este suceso en vivo a través de su canal de YouTube.
-Óscar Garrido explicó a los oyentes que el exdelantero se quedó sin camisa.