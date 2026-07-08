En medio del programa Marca Personal de Radio La Metro, el ex futbolista se volvió loco, tirándose un vaso con agua. Terminó sin camisa en medio de las risas.

Luka Tudor protagonizó un surrealista momento radial en el programa Marca Personal de La Metro, hecho que también quedó grabado en imágenes por a través de la transmisión por YouTube.

En medio de las polémicas del Mundial y con el fin de promocionar la transmisión por el canal de YouTube de la radio La Metro, el ex delantero hizo una locura al aire.

“¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Me la juego o no me la juego? Mira lo que voy a hacer, y le pido a toda la gente, la FIFA y Estados Unidos, que hagan lo que tienen que hacer, porque yo me la juego“, dijo Tudor.

En ese mismo momento el otrora futbolista tomó un vaso de agua y se lo tiró encima, quedando con el pelo y la camisa mojada.

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Programa mojado de Luka Tudor

“Oye que quedé mojado, CTM… ¿Solabarrieta hace esta huevá?“, manifestó el atacante que vistió las camisetas de Universidad Católica y Colo Colo, entre otras.

Por su parte el conductor Óscar Garrido explicó a los oyentes que “ahora Luka está sin polera haciendo el programa y con el pelo mojado“.

Tras la pausa Luka Tudor apareció con otra camisa, pero la mantuvo abierta, prenda que también volvió a sacarse para hacer otro par de payasadas y volver ponerse.

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“¿Cómo me voy a ir a la casa? En bolas (…) Ahora me voy a resfriar sí, me está dando una neumonía“, sentenció Luka Tudor en medio de un ambiente de risas y sorpresa por la performance del hoy comentarista.

Resumen:

-Luka Tudor se lanzó un vaso de agua en el programa Marca Personal.

-La Metro transmitió este suceso en vivo a través de su canal de YouTube.

-Óscar Garrido explicó a los oyentes que el exdelantero se quedó sin camisa.