El defensor apareció en el radar del nuevo equipo de Jorge Sampaoli y en el Cacique estaban preocupados. Sin embargo, desde el vecino país le dieron un portazo.

Colo Colo está siendo protagonista en el mercado de fichajes de invierno y no solo por los nombres que pueden llegar. Las figuras del Cacique están siendo observadas desde distintos lugares y en los últimos días hubo un nombre que apareció en el fútbol argentino: Jonathan Villagra.

El defensor, pieza clave esta temporada con Fernando Ortiz, ha mostrado un alza importante y su nivel parecía llamar la atención de un viejo conocido. Jorge Sampaoli, que llegó a Talleres, lo estaba siguiendo y se comenzó a especular con una salida en las próximas semanas.

Pero cuando el rumor iba tomando más fuerza, desde el otro lado de la cordillera decidieron salir al paso para aclarar todo. Y ahí confirmaron que, pese a las especulaciones, no están interesados en el zaguero albo.

Talleres descarta a Jonathan Villagra y tranquiliza a Colo Colo

Jonathan Villagra tendrá que seguir esperando para dar el salto al extranjero. El defensor de Colo Colo había sido instalado en el mercado de Talleres, pero finalmente recibió un portazo desde Argentina.

Jonathan Villagra se queda en Colo Colo luego que Talleres negara su interés. Foto: Photosport.

Desde la T conversaron con DaleAlbo y contaron la verdad sobre el supuesto interés en el defensor albo. “No hay interés de la T. Ya viene otro central“, dijeron altos personeros al citado medio.

La declaración alivia a Fernando Ortiz y Colo Colo pensando en la segunda rueda. Por ahora al club le ha costado encontrar variantes en el fondo, por lo que cualquier salida o lesión complicaría los planes en plena lucha por el título.

ver también Vidal sacude el Mundial 2026: descarta a Argentina como campeón pidiéndole perdón a Messi

Javier Méndez, que llegó como refuerzo este año, sigue sin rendir y pierde cada vez más terreno. Habrá que ver si es que esto lleva al Cacique a pensar en un defensor en el mercado de fichajes o si se queda con sus juveniles para afrontar la recta final del 2026.

Por ahora, lo que queda claro es que el ex Unión Española no se moverá del Estadio Monumental. Con esto, el club mantiene a sus zagueros para seguir en la cima de la Liga de Primera y de la Copa Chile.

Encuesta¿Debe Colo Colo buscar un defensa en el mercado de invierno? ¿Debe Colo Colo buscar un defensa en el mercado de invierno? Ya votaron 0 personas

Colo Colo respira aliviado luego de que Talleres descartara estar interesado en Jonathan Villagra. El Cacique sigue trabajando en el mercado de fichajes para la segunda rueda, con rumores tocando la puerta.

Los números de Jonathan Villagra en Colo Colo

En su paso por Colo Colo, Jonathan Villagra ha logrado disputar un total de 48 partidos oficiales. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 3.237 minutos dentro de la cancha.

ver también Jean Meneses a Colo Colo: cuentan la verdad sobre el interés albo en la figura de Limache

En resumen, Colo Colo y Villagra