Colo Colo confirmó el parte médico de Jonathan Villagra y Lautaro Pastrán, ausentes contra O'Higgins en la Copa Chile.

Colo Colo vuelve a la cancha para un nuevo desafío en la Copa Chile. Este jueves 2 de julio, el Cacique visita a O’Higgins en El Teniente de Rancagua, donde espera concretar su clasificación a siguiente ronda.

Para este encuentro, Fernando Ortiz tiene importantes novedades. Varios juveniles aparecen en la citación y en la formación. Se espera que Vicente Martínez y Yastin Cuevas sean titulares.

Algunos de los movimientos del DT tienen que ver con bajas. En el parte médico oficial, se confirmó que Jonathan Villagra y Lautaro Pastrán no podrán decir presente contra el Capo de Provincia por lesiones.

Villagra sufrió un desgarro del cuádriceps derecho. Pastrán, en tanto, lamentó un esguince medial grado 2 en la rodilla derecha. Ambos se encuentran en tratamiento para regresar lo antes posible.

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Las bajas de Colo Colo contra O’Higgins y cuál sería la formación en Copa Chile

Así, Jonathan Villagra y Lautaro Pastrán se suman como bajas a Claudio Aquino y Javier Correa, quienes se encuentran en fase de reintegración tras sus lesiones, y Marcos Bolados y Fernando de Paul.

Ante O’Higgins, Colo Colo formará con Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Vicente Martínez; Francisco Marchant, Yastin Cuevas, Leandro Hernández.