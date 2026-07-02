Colo Colo enfrenta esta noche a O'Higgins en otra fecha de la Copa Chile. En la citación, aparece un nombre inédito.

Colo Colo vuelve a la cancha para diputar a una nueva fecha de la Copa Chile. Este jueves 2 de julio, a las 20:30 horas, el Cacique visita a O’Higgins para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Los albos vienen de tres victorias consecutivas en la competencia y quieren instalarse en los octavos de final. Para este encuentro, Fernando Ortiz prepara importantes novedades en el once titular y en la banca.

Varios juveniles aparecen en la lista de citados para el duelo contra O’Higgins. De ellos, se espera que sean titulares Gabriel Maureira, Vicente Martínez, Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernandez.

Además, entre los suplentes aparecen como opciones Rodrigo Catalán y un nombre que suma su primer llamado al primer equipo. En la nómina, sorprendió la citación de Pierre Allende, jugador de 18 años.

El delantero Pierre Allende fue llamado para este duelo | Colo Colo

Así formará Colo Colo contra O’Higgins en la Copa Chile

Esta tarde, Colo Colo formará con Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Vicente Martínez; Francisco Marchant, Yastin Cuevas, Leandro Hernández.

Las bajas para la jornada son Claudio Aquino y Javier Correa, ambos quienes siguen integrándose a los trabajos tras lesiones, y Jonathan Villagra (desgarro) y Lautaro Pastrán (esguince en la rodilla).